Els negacionistes andorrans

No hi ha res més perillós que l’estudipesa humana i el coronavirus ha fet aflorar entre la societat andorrana alguns dels casos més preocupants: els negacionistes. Malgrat que no estan organitzats com a col·lectiu ni –afortunadament– tenen el suport amb el que compten en d’altres països com els Estats Units, les persones que neguen l’existència o la perillositat de la Covid-19 s’estan reproduint a una velocitat tan alarmant com el virus mateix.

Aquesta mateixa setmana, i coincidint amb el retorn dels infants a l’escola, ha aparegut un nou cartell anònim al centre d’Andorra la Vella que convidava els pares a no posar la mascareta als seus fills. I malgrat pugui semblar anecdòtic, la presència reiterada de missatges negacionistes posa en perill la bona gestió que fins ara ha fet el Govern.

El ministre portaveu, Eric Jover, considera que aquestes accions preocupen al Govern "de manera ponderada", ja que "per sort, tenim la gran majoria de la nostra ciutadania que tant en la seva vida privada com en la seva activitat professional segueixen les recomanacions sanitàries que estan basades en fets mèdics". Segons Jover, és gràcies a això que el país està en una situació de control de la Covid-19 i la pressió sobre el seu sistema de salut és baix".

Però els cartells no són l’únic exemple de l'increment de veus discordants que tenen una visió alternativa a l'emergència sanitària. Cada cop són més els membres de diversos grups andorrans de Whatsapp i Facebook (que en el seu moment van néixer per donar-se suport davant l’emergència sanitària), els que comparteixen constantment notícies negacionistes sobre la pandèmia. En alguns casos, es fan ressò del darrer programa de televisió ‘Cuarto Milenio’, del periodista Iker Jiménez, en què s’assenyala l’origen artifical i intencionat del virus, que hauria estat creat en un laboratori xinès; en d’altres ocasions han enviat notícies trobades a les xarxes on es diu que els governs, en realitat, fan PCR massives perquè a canvi reben diners, i reiteren que les proves donen “molts falsos positius” i “només serveixen per contagiar-nos la por i tenir-nos controlats”. També hi ha converses en les quals es nega l’utilitat de la mascareta afirmant que “debilita el nostre sistema inmune” i crea hipòxia.

651x366 Un dels exemples de persones negacionistes a Andorra. / ARA Un dels exemples de persones negacionistes a Andorra. / ARA

I després estan els antivacunes, que de ben segur agafaran força a finals d’any, quan està previst que arribin les dosis acordades pel Govern amb Espanya. De moment, ja hi ha andorrans negacionistes que animen als seus companys de xat a no vacunar-se i posen en dubte la seva eficàcia.

"Sempre hi haurà un petit percentatge de gent que busca explicacions alternatives que sovint s'allunyen de la ciència. Sempre hi haurà temptacions... diria que això està associat a la naturalesa humana i no ho podrem erradicar", s'admet des del Govern.