Neix l’Agència Nacional de Ciberseguretat, que ha de vetllar per la seguretat del ciberespai andorrà

Andorra la VellaL’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra inicia el seus serveis amb l’objectiu de vetllar, informa Govern per mitjà d’un comunicat, per les administracions, empreses i ciutadania a l’entorn digital. El secretari d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, Cesar Marquina, ha presentat aquest dijous l’inici dels serveis de la nova Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD), un organisme públic té per objectiu garantir la ciberseguretat al territori del Principat, així com protegir la seguretat pública en el ciberespai, anticipant i mitigant els atacs en matèria de seguretat de les xarxes i sistemes d’informació.

Marquina ha posat en relleu que l’Agència es constitueix com a “punt únic i centralitzat de contacte tècnic per a qualsevol aspecte i/o incident vinculat a l’entorn del ciberespai” tant a nivell nacional com internacional. De fet, ha afegit, l’ANC-AD ja ha començat a desenvolupar una xarxa de contactes i relacions amb altres agències i equips de resposta d’incidents d’altres països amb la voluntat de “col·laborar per ser més eficients en la resposta”.

En la seva posada en marxa, després que Govern aprovés el seu Decret de creació a l’octubre del 2021, l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra comença inicialment amb el servei d’alerta precoç, que ja està en funcionament. Amb aquest servei d’alerta precoç, el secretari d’Estat ha manifestat que “es monitoritzen totes aquelles vulnerabilitats que poden tenir el sistemes d’informació i que van sorgint a nivell mundial amb la finalitat de traslladar-les als usuaris, que són responsables de seguretat i informació de la gran majoria d’empreses d’Andorra”.

A la vegada, amb la posada en marxa de l’ANC-AD, Cesar Marquina ha destacat que també s’ha activitat el servei de monitoratge de xarxes i d’Internet “en la seva profunditat” per tal “d’identificar paraules claus en les quals es poden veure possibles intents o voluntats de comprometre serveis d’Andorra o bé persones públicament exposades d’Andorra i d’aquesta manera poder anar preparant i anticipant la resposta”.

Per al seu funcionament, l'Agència s’ha dotat d'un Equip de Resposta de Referència per abordar els incidents de seguretat en les xarxes i els sistemes d'informació. Actualment, l'equip de resposta està format per especialistes externs que treballen de manera coordinada amb altres professionals del sector tant del públic com privat.

El secretari d’Estat ha emfatitzat que l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra posarà en marxa properament nous serveis amb la voluntat de “conscienciar i divulgar” sobre la importància de la ciberseguretat a la ciutadania, empresaris i administracions públiques. “Conscienciar i fer passar el missatge que en el món digital, per molt que siguem un país petit entre dues fronteres físiques, en el món digital estem exposats a amenaces”, ha afirmat.