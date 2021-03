El nen que se sentia nena

Andorra la VellaEn del dia de la visibilitat del col·lectiu trans, el proper dimecres 31 de març, la secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana i l'associació Diversand han creat un conte dirigit a la societat en general, però principalment, als infants de primària per donar visibilitat al col·lectiu. De fet, el conte tracta la història d'una nena trans en la descoberta de la seva identitat, ha explicat el secretari d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, afegint que serà una eina per "educar amb diversitat i donar eines a les famílies per poder identificar-ho". Amb el títol, 'No em dic Pol, em dic Sarai' es pretén mostrar "d'una manera natural la infància trans trencant els tabús", ha manifestat la presidenta de l'associació Diversand, Rocío Soler.

La idea del projecte va sorgir des de Diversand en una situació de pandèmia en la qual és complicat poder fer una acció al carrer. Per tant, des de l'associació van pensar en una acció que pogués arribar a tothom, a banda, que "creiem que a través de la cultura i els llibres es pot educar en diversitat", ha declarat Soler. El conte és 100% andorrà basat en testimonis reals, i en aquest sentit, l'autor, Loan Poulet, ha remarcat que el que volia era que la gent pogués empatitzar amb una realitat a la qual no tothom està acostumat. Per a fer-ho, Poulet ha explicat que va conversar amb famílies del Principat que estan vivint amb aquesta situació i ha afegit que "el conte és un recull de les anècdotes que les famílies m'han anat explicant".

En el total de 33 pàgines del llibre, també hi ha una dotzena d'il·lustracions d'Irma Bonet amb l'objectiu que els infants donin un cop d'ull a la imatge i ja puguin entendre la situació. En aquesta línia, la presidenta de l'associació ha remarcat que es va voler enfocar per a un públic infantil perquè "moltes vegades els recursos educatius estan molt enfocats a l'adolescència" i s'ha d'educar des de les primeres etapes, perquè algun infant que no se senti com la majoria, es pugui sentir identificat i també per trencar estereotips i perjudicis.

El conte està disponible a partir d'aquest dilluns en format digital a la pàgina web de l'entitat i també del Govern i en un futur també es vol tirar endavant una producció física de la història. Així, Pons ha comentat en una propera comissió decidiran amb quin format el faran i també el nombre d'unitats, ja que l'objectiu principal era que estigués enllestit per aquest dia de la visibilitat trans. Com han explicat durant la presentació, fa més de dos mesos que es porta treballant aquesta producció i tant des del Govern com des de l'associació es pretén fer accions paral·leles al llibre a través de contacontes o xerrades, les quals encara s'han de planificar. En aquest sentit, Pons també ha avançat que és probable que des del ministeri també es tirin endavant accions a les escoles, tot i que encara s'han d'especificar.

D'altra banda, i relacionat amb accions futures, Pons ha comentat que la construcció de la història de la Sarai té molt més recorregut. En aquest conte només s'enfoca la realitat des de la infància i ha avançat que "la Sarai anirà creixent i fent passes i per tant, hi haurà moltes més realitats a explicar", les quals podran ser amb accions paral·leles o més edicions de la història.