La neu arriba a totes les cotes en una jornada amb temperatures baixes i fort vent

Andorra la VellaAndorra ha donat la benvinguda a la primavera amb una nevada que ha arribat a totes les cotes. El país s'ha llevat aquest dissabte tenyit de blanc després de les precipitacions que van començar aquest divendres i que s'han allargat durant tota la nit. De fet, continuaran tenint presència durant el dia.

Segons informa el Servei Meteorològic d'Andorra, però, la neu tendirà a debilitar-se durant aquest dissabte i a restringir-se cap a l'extrem nord amb el pas de les hores. Els gruixos registrats aquest matí són de 39 centímetres a Sorteny, de 34 a les Fonts d'Arinsal, de 26 al Bony de les Neres, de 23 a Fontverd, de 17 a Perafita i de 8 a Coll Pa.

Malgrat que la cota de neu tendirà a traslladar-se cap al nord, el vent continuarà bufant amb força i les temperatures es mantindran baixes. Concretament de 3 graus a Andorra la Vella, de -2 a 1.500 metres i de -12 al Pas de la Casa. La isoterma 0 graus se situarà a 700 metres al migdia i a 600 a la nit.

Pel que fa a la circulació, el departament de Mobilitat informa que actualment està decretada la fase negra a l'accés a Arcalís i a la CG2 per circular pel Port d'Envalira. A més a més, hi ha fase groga a la CG2 a l'altura de Canillo, i a la CG3 i la CG4 de sortida de la Massana, així com a l'RN22 d'accés a França.