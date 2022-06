Nevasa acomiada prop del 30% de la plantilla

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 8 de juny de 2012, va ser notícia...

El procés de comunicació de les baixes s'ha produït durant aquest divendres al matí quan la directora de Recursos Humans acompanyada de dos responsables de Saetde i Ensisa -les dues societats que formen Nevasa- s'han desplaçat fins les oficines de l'empresa a Andorra la Vella. Allí, segons les fonts consultades, han anat donant la carta d'acomiadament d'un en un acompanyada d'una declaració de bones intencions per ajudar-los a recol·locar-se en el mercat laboral i, en cas que arribat l'hivern no tinguessin feina, se'ls tindria en compte a l'hora de fer la selecció de temporers. Algunes de les persones acomiadades hi portaven força anys treballant, ja abans de la creació de la nova marca comercial de Grandvalira.

Aquests acomiadaments i baixes laborals a Nevasa es produeixen mentre s'està a l'espera que s'incorpori la nova directora comercial i de màrqueting de Grandvalira, Núria Tarré.