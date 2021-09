No és la font de l'eterna joventut, però gairebé

Andorra la VellaDiu la llegenda que d'una font situada a l'antiga Etiòpia, brollava una aigua que conservava eternament joves a aquells que la bevien. Durant segles, el mite de l'eterna joventut ha fet volar la imaginació dels qui desitjaven mantenir-se per sempre en la flor de la vida, però també ha inspirat a tots aquells científics que en les darreres dècades han investigat fórmules i metodologies per preservar la nostra edat. Fruit del seu esforç va néixer la radiofreqüència INDIBA®, un tractament indolor i sense efectes secundaris, que per les seves propietats regeneratives, aconsegueix rejovenir la pell. La seva tecnologia d'última generació, que es pot trobar a l'Espai Beauty de Pyrénées Andorra, estimula la renovació cel·lular del teixit cutani, fent que aconseguim en poques sessions, una pell més ferma i sana.

Indiba a Espay Beauty de Pyrénées Andorra

Però... com funciona INDIBA®?

No és que la seva radiofreqüència transformi l'aigua corrent en aigua com la font de l'eterna joventut, sinó que aplicada al cos, afavoreix una major microcirculació i millora l'oxigenació dels teixits, afavorint la cicatrització i la seva regeneració. Al mercat hi ha molts equips mèdics i estètics basats en la radiofreqüència, però no tots tenen els mateixos efectes sobre els teixits i les cèl·lules i es considera que els d'INDIBA® són els més eficaços. És per aquest motiu, que els grans magatzems Pyrénées ha decidit comptar amb la seva tecnologia i adquirir recentment la maquinària d'última generació de l'empresa internacional per poder dur a terme els tractaments al Principat d'Andorra. A més de poder-se aplicar per si sols, els tractaments amb 'Indiba Deep Care', són el camí més curt entre la cirurgia estètica i la bellesa natural. Si es decideix combinar-los amb cirurgia reconstructiva, com augment o reducció de pits, implants capil·lars o liposucció, la tecnologia d'INDIBA® optimitza els resultats i contribueix a una ràpida recuperació.

No és només una qüestió estètica

Quasi 20 anys d'estudis fets pel departament d'Investigació electromagnètica de la 'Universitat Ramón y Cajal' de Madrid, avalen la seva seguretat i descriuen els efectes regeneratius així com la seva innocuïtat a escala cel·lular de l'energia emesa per la seva tecnologia, i és per això que INDIBA® també es fa servir en la fisioteràpia i la rehabilitació, ja que és un gran aliat per la teràpia manual pel tractament de problemes de l'aparell locomotor tant aguts com crònics i ajuda a reduir el temps de recuperació i facilita la rehabilitació dels teixits.

No dubtis en passar a preguntar per INDIBA® a l'Espai Beauty situat a la tercera planta de Pyrénées.