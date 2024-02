No es tallarà l'accés al Pas des de França

Andorra la VellaEls agricultors de la Cerdanya francesa no impediran el pas a la zona de la Croisade com estava previst, segons recull RTVA. Christian Tallant, el seu portaveu, ha confirmat que el tall no es produirà. En un principi, s’havia posposat fins a les 14 hores, però arran de la mediació de l’executiu francès amb el col·lectiu, han decidit fer marxa enrere. Previsiblement, els comerços del Pas de la Casa podran rebre turistes francesos amb total normalitat.