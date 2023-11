La noia del vel i el seu germà tornen amb els pares

Andorra la VellaEls pares de la noia musulmana que no va a l’escola presencialment perquè no pot portar el vel poden han recuperat la pàtria potestat dels seus fills. La van perdre després del processament del pare per agredir un dels fills, germà bessó de la noia, i de la imputació de la mare per haver consentit i avalat l’agressió. El retorn de la custòdia ha estat avançat per Andorra Televisió.

La Policia va detenir el pare, resident de 42 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic per agredir el seu fill menor. El menor, segons fonts properes al cas, hauria declarat que el pare l’hauria agredit perquè va arribar tard a casa. Els cops van ser d’una violència important, tenint en compte l’edat del nen, i eren tan evidents que van suposar l’arrest immediat.

La noia està estudiant des de casa perquè manté que vol continuar portant el vel i està prohibit fer-ho en l'espai escolar. El germà va a l'escola presencialment.