El nombre d'inscrits al Servei d'Ocupació s'assimila a l'època prepandèmia, amb 432 persones

Andorra la VellaEl mes de gener del 2022 s'ha tancat amb 432 persones inscrites al Servei d'Ocupació d'Andorra (SOA), una xifra lleugerament per sobre de la registrada el desembre del 2021 (428), però similar a la del gener del 2020, quan encara no s'havia produït l'esclat de la pandèmia i hi havia 427 inscrits. El ministre portaveu, Eric Jover, ha assegurat aquest dimecres que per primer mes des de fa temps s'està estabilitzant el nombre de persones inscrites al SOA, fet que està representant un "retorn progressiu a la normalitat" que augura un escenari de "certa estabilitat".

Aquestes dades positives també s'observen en el nombre total de llocs de treball oferts, que a tancament de gener van ser de 1.982, 22 més que durant el desembre i 50 menys respecte del novembre del 2021. Aquestes xifres, que també es mantenen "relativament estables", contrasten si es comparen amb les registrades el gener del 2020, quan s'estaven oferint 900 llocs de treball menys que en l'actualitat. Malgrat que el nombre de llocs de treball és "significativament més elevat" que el registrat en època prepandèmia, Jover ha indicat que tot plegat està mostrant un "repunt" de l'activitat econòmica i del mercat laboral.

La diferència significativa entre el nombre de persones en recerca de feina i els llocs de treball oferts ha portat al ministre a assegurar que cal fer una anàlisi per determinar si les feines que s'ofereixen "no són prou atractives" o si, per contra, les persones inscrites al SOA no disposen de la formació necessària per accedir-hi.

És per aquest motiu que ha assenyalat que cal continuar treballant en un ampli catàleg de formacions per tal de dotar les persones inscrites al SOA de les "competències necessàries" per optar a les feines que s'estan oferint, tot i que també "pot ser" que no encaixin amb allò que estan buscant.

En aquest sentit, Jover ha informat que el percentatge de persones que es troben en atur tècnic a Andorra, aquell moment en què s'està a sense feina entre un lloc de treball i un altre, és del 2,9%, mentre que globalment la xifra se situa en el 5%. Aquesta dada, segons ha manifestat el ministre, "serà difícil de disminuir". Així mateix, ha posat en relleu que gairebé el 80% dels inscrits al SOA fa menys de 6 mesos que hi són i ha destacat la necessitat de "diferenciar" les persones que es troben al servei de manera temporal i aquelles que tenen més dificultats per accedir al mercat laboral.

Les importacions i exportacions, en la mateixa línia

D'altra banda, Jover també ha detallat algunes dades relatives a importacions i exportacions per tal d'exemplificar el moment de recuperació econòmica que viu el Principat. Així, ha destacat que el gener del 2022 s'ha tancat amb un valor de béns importats de 117 milions, una xifra que supera en un 67% la registrada durant el mateix termini del 2021 (amb molt impacte de la pandèmia) i un 5,4% més elevada que durant el gener del 2020.

Si es comparen aquestes dades excloent el "factor energia", que té una volatilitat més elevada, es pot veure com el gener del 2022 s'ha tancat amb un valor importat de 98 milions, un 57% per sobre del 2021 i un 2,6% més que durant el 2020. "Tenint en consideració el factor energia i sense tenir-lo, en importacions estem per sobre del que estàvem en èpoques de bonança", concretament entre finals del 2019 i principis del 2020, ha exposat.

Pel que fa a les exportacions, ha manifestat que durant el gener del 2022 han estat un 10% superiors al mateix termini del 2021 i un 22% per sobre si es compara amb el 2020. "Això ens fa reforçar el missatge que el teixit econòmic i el mercat laboral s'està recuperant i s'ha de sostenir en el temps", ha conclòs.