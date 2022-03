El nombre de refugiats ucraïnesos inscrits al registre andorrà s'incrementa fins als 223

Andorra la VellaLa ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha anunciat durant la comissió legislativa de Política Exterior que fins aquest dijous la xifra de refugiats ucraïnesos inscrits al registre andorrà ja ascendeix fins a les 223 persones, de les quals 148 són dones i 75 homes. Del total, també hi ha 66 menors d'edat. Així mateix, el ministeri d'Afers Socials ja s'ha entrevistat amb 55 nuclis familiars, el que correspon a 132 persones.

A més a més, fins a 136 persones ucraïneses (+15 respecte d'aquest dimecres) ja han presentat la sol·licitud per acollir-se a la llei temporal transitòria per obtenir el permís de residència i treball. A banda, la ministra ha indicat que s'està acabant d'estudiar com es gestionaran els diners donats pel Club Internacional per veure "de quina manera es pot revertir la situació de les persones desplaçades". Tot i això, "de moment és una qüestió que hem de parlar amb diferents interlocutors per veure com ho podem organitzar", ha dit.

Finalment, pel que fa al contingent màxim d'arribada de refugiats, Ubach ha asseverat que "és una qüestió que ens preocupa", malgrat que cal tenir en compte que moltes de les persones arribades al país ho han fet de la mà de nacionals ucraïnesos que ja residien prèviament al Principat. "El topall és una qüestió que està en debat i hem de veure de quina manera ho podem resoldre sabent que Andorra té les seves limitacions d'allotjament i escolarització", sabedors, també, que l'educació "és una necessitat" per als infants, ha conclòs.