Només un de cada 50 espectadors dels cinemes d'Andorra ha vist pel·lícules en català

Andorra la VellaEls espectadors no escullen el català per anar al cinema. Almenys, això és el que es desprèn dels valors percentuals d'assistència durant el 2022 a les sales del Principat. Durant l'any passat, menys d'un 2% dels assistents van triar el català. Cal tenir en compte que l'oferta en la llengua pròpia del país, per se, és força més baixa que no pas en castellà. No obstant això, cal ressenyar que en els casos on s'ha pogut escollir el català o la versió original, aquesta segona opció va ser escollida, per un escàs marge.

Aquest fet s'ha donat, precisament, en l'any que els Cinemes Illa Carlemany han estrenat més pel·lícules en català que mai. Segons va indicar el director de la infraestructura, Jordi Torres, durant el 2022 es van estrenar un total de 22 films entre els quals hi destaca apostes guanyadores com 'Alcarràs', 'Bola de Drac Super: Super Heroi' o 'One Pice'.

Actualment, no hi ha una política activa per tal de beneficiar les pel·lícules doblades a la llengua catalana. Des del Govern han confirmat que hi ha un acord pel qual, des del departament de Política Lingüística, es treballa actívament per tal de potenciar el cinema en català; no obstant això, l'executiu no ha concretat quines són aquestes accions, tot i que ha apuntat que durant el 2023 hi haurà noves trobades per veure de quina manera es pot continuar donant suport. De moment, l'acord garanteix 10 pel•lícules en català, fet que el Cinema Illa supera amb escreix.

"Properament, estan previstes noves trobades que busquen l'objectiu d'implementar millores i amplificar el visionat del cinema en català a Andorra" diuen des del Govern, tot i que sense apuntar cap on s'anirà. Si es copiarà la fórmula catalana, que subvenciona econòmicament el fet que hi hagi més pel·lícules a la cartellera en català, o si es buscarà una altra fórmula.

Per la seva part, Torres va apuntar "hi ha una manca d'hàbit de consum de cinema en català" fet que no es dona, per contra, quan es tracta de les pel·lícules d'anime. A més a més, el director va recordar que "és un negoci privat" i que el cinema necessita quadrar els números. Cal recordar que els Cinemes Illa Carlemany van estar a l'ull de l'huracà a les xarxes socials perquè Avatar no es va estrenar en català, versió que sí que va arribar amb posterioritat i que ha estat durant dues setmanes en cartellera. En aquest temps, els espectadors van continuar escollint, majoritàriament la versió castellana o fins i tot l'original, per sobre la catalana.