Només la meitat dels joves que sol·liciten l'ajut a l'emancipació reben la subvenció

Andorra la VellaEl Govern ha atorgat 68 ajuts a joves per a independitzar-se i per al transport públic. Concretament, s'han donat 54 subvencions per a l'emancipació i 14 subvencions per al transport públic dins el Programa d'impuls a l'emancipació, el qual es va engegar el 3 de desembre del 2020. Al llarg d'aquest temps, l'àrea de Participació i Promoció de la Joventut i el Voluntariat ha rebut un total de 109 sol·licituds per a la subvenció d'emancipació i 28 sol·licituds per a la subvenció del transport públic. D'aquestes, hi ha hagut 55 resolucions desfavorables per a l'emancipació i 14 pel que fa a l'ajut al transport, per tant, només la meitat dels joves que han sol·licitat l'ajut complien amb els requisits exigits.

Cal recordar, que els objectius del programa són acompanyar els joves en el seu procés d'emancipació a través d'un ajut econòmic directe destinat a cobrir les despeses derivades del dipòsit del contracte d'arrendament, així com el primer mes del lloguer. A més, també pretén descentralitzar la població cap a parròquies no centrals mitjançant l'atorgament d'una subvenció per cobrir la despesa del transport públic per una durada d'un any. En total, s'han atorgat 108.947,52 euros per aquest ajut, dels quals prop de 100.000 corresponen a la subvenció per a l'emancipació i la resta al transport públic.

Per anys, el desembre del 2020 es van rebre 26 sol·licituds totals entre les d'emancipació i les del transport, el 2021 se'n van rebre 109 i el gener del 2022 se n'ha rebut 1. El pressupost per aquest programa era de 200.000 euros fins a exhaurir-lo, i des de l'executiu, ja es va avançar que en un futur, es reduiria a 150.000 euros. D'aquesta manera, més del 50% dels ajuts van ser demanats per joves d'entre 25 i 28 anys. Un 31% dels joves que han rebut l'ajut s'han emancipat a Andorra la Vella, un 18% ho han fet a La Massana, un 17% a Encamp, i un 14% a Escaldes-Engordany. Pel que fa al gènere, dels 109 ajuts sol·licitats, 60 han estat fets per dones i 49 per homes. El programa està destinat a joves entre 22 i 30 anys i, per exemple, quatre sol·licituds s'han desestimat en no arribar a aquesta edat.