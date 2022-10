El nòrdic, el millor aliat pel fred

Segur que més d'un/a ha aprofitat aquest cap de setmana per fer el canvi d'armari. Diem adèu a les peces de roba d'estiu per donar pas a les d'hivern. Els vestits lleugers i de màniga curta, els tops de tirants, les camises de màniga curta, els pantalons de fil... surten de l'armari per deixar entrar els abrics d'entretemps, jerseis, camises de màniga llarga, entre altres. Però no només és la roba la que canviem sinó també la roba de llit. Comencem a incloure els farcits nòrdics dins les seves fundes, encara que sigui la primera capa.

De fet, els nòrdics han anat substituint de mica en mica els llençols i mantes de llana. Hi ha diferents motius que expliquen aquest canvi de tendència, com ara, que fer el llit amb el nòrdic és més ràpid, senzill i més higiènic. Si vols renovar el teu nòrdic, coixins o farcits de coixins has de saber que Pyrénées Andorra es troba en ple mes del nòrdic oferint un 20% de descompte en tots aquests productes. Promoció vàlida pels clients de MyPyri fins al pròxim 23 d'octubre. amb la possibilitat de poder demanar un crèdit a tres mesos sense interessos.

Ara que es parla tant de l'estalvi energètic, segurament que invertir en un bon nòrdic és una bona opció. I és que segons diuen els professionals del sector, amb l'ús del nòrdic és recomanable abaixar la calefacció durant la nit, ja que conserva perfectament l'escalfor dins el llit. La promoció de Pyrénées Andorra , que podeu trobar a la secció de la llar, a la tercera planta dels grans magatzems està oberta a tothom. Si encara no ets client MyPyry només cal que t'instal·lis l'aplicació al teu mòbil i llestos i amb MyPyri Pay tens la possibilitat de finançar la teva compra a tres mesos sense interessos. Només hauràs d'abonar 9,41 euros per a l'obertura de dossier que es cobrarà durant la primera quota.