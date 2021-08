Primer dia del passaport covid per entrar a bars i restaurants a França

ParísA partir d'avui, per entrar a bars i restaurants (incloses les terrasses) de França, hospitals —menys en cas d'urgència i de visites mèdiques imprescindibles—, centres comercials de més de 2.000 metres quadrats, avions, trens i autobusos de llarg recorregut s'haurà de presentar el passaport covid, és a dir, el certificat de la pauta completa de la vacuna o un test negatiu fet en les 72 últimes hores. A més, des del 21 de juliol, també s'ha d'ensenyar per accedir a espais culturals i esportius amb un aforament de més de 50 persones, com concerts, festivals, museus i la majoria de teatres, cinemes i gimnasos. De moment, però, segons va dir el portaveu del govern francès, Gabriel Attal, els primers dies de la nova extenció del passaport covid serà un "període de rodatge" en el què la policia serà flexible i "treballarà més per orientar que no pas per sancionar".

Malgrat que les mesures compten amb l'aprovació de la majoria de francesos, han provocat un seguit de protestes multitudinàries. El dissabte passat, segons el ministeri d'Interior, més 240.000 manifestants van sortir a protestar arreu del país per quart cap de setmana consecutiu contra el passaport covid i l'obligació dels professionals sanitaris a vacunar-se. "Stop a la dictadura sanitària", "Som la resistència" i "Alliberarem França" eren els lemes més recurrents.

Com i qui ho controla?

Els mateixos restauradors són els que han de comprovar si els seus clients tenen el passaport covid. "Mira, és molt fàcil, m'ensenyen el codi QR que tenen a l'aplicació AntiCovid o un certificat imprès i jo ho escanejo amb el meu mòbil. I ja em surt si tenen el passaport covid, el seu nom i la data de naixement", explica un cambrer —prefereix no dir el seu nom— del Bistro Lyonnais del barri de la Bastilla de París. Al principi, el govern volia imposar multes de fins a 45.000 euros per als bars i restaurants que no ho fessin, però, després de les queixes del sector, el govern va haver d'afluixar i va rebaixar la xifra a 7.500. "Nosaltres el demanarem a tothom qui vulgui menjar al nostre restaurant, ara bé, no és culpa nostra si un client ens enganya i ens ensenya un passaport covid que no és seu. El que no farem és demanar el carnet d'identitat per verificar que són ells. Som cambrers, no policies", diu Victor Langue, treballador del bar En Vrac del barri de la Chapelle de París.

Si no hi hagués el passaport covid, potser no m'hauria vacunat ” Ernesto Viatger d'un tren de llarg recorregut

Pel que fa als trens de llarg recorregut, SNCF ja ha dit que reforçarà els efectius i que, a més de fer controls abans d'entrar, també en farà durant el trajecte. En aquest sentit, el govern ha assegurat que els controladors comptaran amb el suport d'agents de policia. "Un company va ser atacat perquè va demanar a un viatger que es posés la mascareta. Ara no podem deixar que un controlador posi tot sol una multa de 135 euros a una persona que no té el passaport covid, hi ha molta tensió amb aquest tema", va dir al diari francès Le Monde el secretari general del sindicat de treballadors de ferrocarrils CFDT, Thomas Cavel.

De fet, avui, l'estació de París Lió estava plena de policies, guàrdies de seguretat ferroviaris, controladors i treballadors de SNCF que resolien els dubtes dels viatgers. "Els que tenen el passaport covid els posem una polsera blava, així ja no els ho tornen a demanar", diu Amélie Duplan, treballadora de Protecció Civil. Els que encara no tenen la polsera, la majoria ja porten preparat el codi QR del passaport covid al mòbil i els controladors el verifiquen amb un moment. Ara bé, també n'hi ha de despistats. "M'he de fer un test per anar amb tren? Això és de bojos!", deia un home enfadat a una controladora, que li ha recordat que es pot fer un test a la farmàcia de l'estació, que no donava l'abast. "Resultats de tests en quinze minuts", deia un cartell ben gros a l'entrada de la farmàcia Le Train Bleu, on també hi havia cua.

Una mesura per accelerar el ritme de vacunació

França és un dels països amb més escèptics respecte a l'eficiència de les vacunes i que, al principi de la campanya de vacunació, sis de cada deu francesos deien que no es volien vacunar. En aquest context, per empènyer els ciutadans a vacunar-se i evitar que el ritme de vacunació s'estanqués, el president de la República, Emmanuel Macron, va anunciar en un discurs solemne les noves mesures i va aconseguir el que pretenia: el mateix dia de l'anunci, el 12 de juliol, un milió de francesos es van demanar hora i tres milions més ho van fer al llarg de la setmana. A més, a hores d'ara, almenys el 66% de la població s'ha posat la primera dosi i més del 55% té la pauta completa. "La veritat, si no hi hagués el passaport covid, potser no m'hauria vacunat. Entenc que la gent gran se la posi, perquè són de risc, però jo soc jove i no em volia arriscar a posar-me-la", diu l'Ernesto, un parisenc d'origen mexicà, abans d'agafar el tren.