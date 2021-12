L'any 2019, amb ReLove, Brownie va presentar la primera col·lecció de roba sostenible. Per què vau prendre aquesta decisió?

Com sempre hem estat una marca jove, tant el nostre públic com l'empresa té una forta consciència social sobre el canvi climàtic. La nostra filosofia sempre ha estat vinculada al respecte per la natura i tot el que ens ofereix, així que la creació d'una línia sostenible va sorgir de manera molt natural. ReLove forma part del nostre compromís per fer un canvi en la indústria tèxtil, canviant radicalment el desenvolupament i fabricació de gran part dels nostres productes.

Actualment, quin percentatge de la vostra roba manté una producció 'sostenible'?

El nostre objectiu és que en els pròxims 4 o 5 anys, el 70% de la col·lecció sigui ReLove; actualment ho és el 40%. A més de cotó orgànic i reciclat, polièster reciclat i de fibres naturals biodegradables, des de l'any passat també hem incorporat la viscosa ECOVERO als materials que formen part de les peces sostenibles. A banda d'això, hem reforçat la compra de filatures sostenibles per a peces de tricot, un dels elements que més importància té en les col·leccions de tardor/hivern.

Quines accions i compromisos heu anat adquirint per reduir la petjada de carboni?

Des del llançament de ReLove hem millorat l'embalatge dels nostres productes substituint els materials plàstics per altres reciclables i biodegradables. Hem buscat nous mercats de proximitat on produir part de les col·leccions i treballem amb certificats que garanteixen un correcte procés d'elaboració. En paral·lel, també tenim un programa de conscienciació tant intern com extern que promou petites accions fàcils d'incorporar en el nostre dia a dia, i col·laborem amb organitzacions com Plactic Collectors o Reforest Project.

Creieu que la indústria tèxtil s'ha vist obligada a buscar processos de fabricació més sostenibles empesos per la consciència de les noves generacions?

Els joves i adolescents han posat èmfasis en exigir que els canvis en la indústria s'agilitzin, i que es parli més d'aquest tema als mitjans de comunicació, ja que és una qüestió que feia molts anys que era obre la taula. Crec que tots sabíem que, tard o d'hora, aquest canvi havia d'arribar. El que passa és que aquest canvi no és fàcil, exigeix paciència i sovint és costós, però som conscients que els nostres consumidors miren molt l'origen de cada peça.

La vostra marca és present a Andorra, de manera exclusiva, als grans magatzems Pyrénées. Què us ha aportat aquest vincle?

Ser a Pyrénées Andorra ens ha suposat major accés al mercat; va ser una estratègia de marca de la qual n’estem molt satisfets ja que treballar amb el Grup Pyrénées ha sigut una experiència molt positiva i de fàcil gestió. Ens ha permès entrar en un nou territori i sumar presència en un tercer país (després de ser a Espanya i Portugal); a més, ens ha apropat al públic francès i internacional que periòdicament ve a Andorra de vacances.

Mirant enrere, us haguéreu imaginat mai que Brownie agafaria una identitat tan vinculada a la sostenibilitat?

Segurament no d'una forma conscient, però hi ha dos factors que sempre han estat en el nostre ADN: la qualitat dels materials i la naturalitat a l'hora de vestir, i això està molt vinculat a la sostenibilitat. Confiem a seguir fent passes temporada rere temporada i que arribi un dia en el qual, el 100% dels nostres productes estigui fabricat amb materials orgànics i sota processos respectuosos amb el medi ambient.