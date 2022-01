Conversem amb el president i Fundador d'Ecoalf, Javier Goyeneche, que ha creat una marca de moda sostenible. Goyeneche ha estat sempre relacionat amb el sector de la moda i complements, però els seus negocis anteriors no van arribar a bon port. L'any 2009 fa néixer Ecoalf que ha creat diferents articles de moda reaprofitant aquells elements abocats al mar. Tots ells els pots trobar a la secció de moda de Pyrénées Andorra.

Què en penseu del moviment 'slow fashion'?

Crec que cada vegada hi ha més persones que busquen vestir marques de roba que estiguin en sintonia amb els seus valors i la seva filosofia de vida. Cada cop hi ha més consciència sobre la cultura del 'slow fashion' però falta incorporar-la de debò en el dia a dia, perquè molta gent diu que vol viure d'una manera més sostenible, però després continua immersa en l'espiral de 'compro-llenço, compro-llenço'.

Ecoalf neix, precisament, per canviar aquesta espiral consumista vinculada a la moda?

Ecoalf neix el 2009, i tant el nom com el concepte que hi ha darrere de la marca vénen del naixement dels meus fills, Alfredo i Álvaro. Volia crear una marca de moda realment sostenible i vaig pensar: 'el més sostenible és no continuar utilitzant els recursos naturals del planeta de manera indiscriminada per garantir les necessitats de les futures generacions'. Des d'aleshores, la nostra missió ha estat crear productes reciclats amb la mateixa qualitat i disseny que els millors productes no reciclats.

"Si incorporem la mentalitat de 'consumir menys, però consumir millor', veurem cada peça de roba com una inversió" ” Javier Goyeneche Fundador Ecoalf

Una ampolla de plàstic o un fil de pescar es converteix en una jaqueta o un jersei?

Gràcies a la recerca i la tecnologia hem desenvolupat més de 450 teixits reciclats reutilitzant ampolles de plàstic, xarxes de pesca, pneumàtics, i llana i cotó inservibles, transformant-los en fil i peces d'altíssima qualitat. Per exemple, els nostres abrics Iceberg i Glacier estan fets amb ampolles de plàstic recollides del fons del mar. Gràcies al nostre projecte 'Upcycling the Oceans, que compta amb la col·laboració de 3.000 pescadors, hem recuperat més de 700 tones d'escombraries del fons del mar.

Actualment treballen amb el repte de confeccionar peces amb fils que ni tan sols desprenguin microfibres...

Sí, la nostra línia Ecoalf 1.0 ha nascut amb la idea d'incorporar els darrers desenvolupaments en innovació i sostenibilitat. Per a la pròxima temporada estem treballant amb un fil que desprèn zero microplàstics! Gràcies a la tecnologia d'hidrogen segella totes les microfibres dins del fil, és realment revolucionari! Ecoalf 1.0 consta d'una línia de peces de roba essencials perquè puguis crear un armari selectiu i afegir peces que siguin úniques cada temporada per combinar-les gràcies al seu disseny net i atemporal.

"El més sostenible és no continuar utilitzant els recursos naturals del planeta de manera indiscriminada per garantir les necessitats de les futures generacions" ” Javier Goyeneche Fundador Ecoalf

El repte per a vosaltres és que el consumidor seleccioni millor el que tria per al seu armari?

El consumidor, en general, està acostumat a comprar roba barata i de mala qualitat. Està demostrat que una peça de 'fast fashion' només es fa servir cinc cops abans de llençar-la. Si incorporem la mentalitat de 'consumir menys, però consumir millor', veurem cada peça de roba com una inversió. La qualitat i el disseny atemporal són part de l'ADN d'Ecoalf com a signe de durabilitat i sostenibilitat.

La innovació també és un dels pilars d'Ecoalf. Quina és la fita amb la qual us sentiu més orgullosos?

Sens dubte, amb el nostre projecte 'Upcycling the Oceans'. Va començar el 2015 amb el pescador Nacho Llorca al port de la Vila Joiosa, al País Valencià, i actualment estem col·laborant amb pescadors de més de 40 ports diferents traient les escombraries del fons del mar. La nostra missió és expandir-ho per tot el Mediterrani - ja som a Itàlia, Grècia i França- pel 2025 ens agradaria col·laborar amb 10.000 pescadors per netejar tot el fons del Mediterrani.