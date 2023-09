Es notifica via BOPA un deute de 3.000 euros a l'advocat Josep Parramon

Andorra la VellaAquest dimecres s'ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) la notificació de l'embargament de béns i drets de l'advocat Josep Parramon. L'edicte concretament especifica que se li demanen 3.061 euros per a cobrir un deute a l'Associació de Menjador de l'Escola Francesa de Sant Julià de Lòria. En el cas que no hi hagi proposta o acord amb el que es detalla, es procedirà a embargar elss béns que garanteixin el cobrament del deute.