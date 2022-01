Nou avís groc per neu, que baixarà a 1.200 metres aquest dissabte a la nit

Andorra la VellaLes nevades registrades durant aquesta nit tornaran amb força novament al nord del país de cara a aquest dissabte al vespre. Segons indica el Servei Meteorològic d'Andorra, a mesura que avanci la nit les precipitacions s'estendran arreu d'Andorra i la cota de neu pot baixar fins als 1.200 metres.

Està previst que perdurin fins diumenge, quan la cota de neu tornarà a pujar fins a 2.000 metres. A més, el vent bufarà de manera important amb ràfegues de 60 quilòmetres per hora a les valls i de 110 quilòmetres per hora als cims. Per tots dos fenòmens el servei ha activat l'alerta groga.

Tanmateix, del departament de Mobilitat alerta que actualment són necessaris els equipaments especials per circular pel port d'Envalira a la CG2 i també a l'RN22 d'accés a França.