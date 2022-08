Nou cas de possible intoxicació alimentària al Cafè del Poble d'Encamp

EncampNou possible cas d'intoxicació alimentària al Cafè del Poble d'Encamp amb quatre padrins afectats. La cònsol major de la parròquia, Laura Mas, ha confirmat aquest dimarts durant la tradicional missa de Sant Roc que dimecres passat quatre avis van patir una mena de gastroenteritis molt lleu després de realitzar un àpat al menjar del Cafè del Poble, situat a la plaça dels Arínsols, i ha destacat que "es van recuperar ben aviat". La mandatària ha manifestat que es tracta d'un cas "insòlit", ja que de la quinzena de padrins i un monitor que van menjar el mateix, tan sols quatre han patit una indisposició. Davant els fets i de la mateixa manera que s'ha procedit en els casos de sospita d'intoxicació al menjador de l'hostal Calones i als Esports d'Estiu d'Escaldes, des del comú ho han posat en coneixement de salut pública, qui està analitzant les mostres per determinar l'origen de la possible intoxicació.