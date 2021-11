El nou centre comercial Epizen obrirà al març

Sant Julià de LòriaEl nou centre comercial lauredià Epizen té previst obrir les portes el mes de març del 2022 amb l'entrada en funcionament de les plantes baixa, primera i segona, on hi haurà un gran supermercat, moda, electrònica de consum, perfumeria, parament de la llar i restauració. Ho han informat aquest dilluns des del Grup Pyrénées, l'impulsor del projecte, i han manifestat que la resta de plantes, en les quals se seguirà treballant un cop es posin en funcionament les primeres, s'obriran al públic on cop s'acabin tots els treballs i es condicionin els espais que ocuparan la resta d'operadors comercials, entre els quals indiquen que hi haurà reconegudes firmes de moda, tecnologia, esports, 'home improvement' i de restauració, entre altres.

En referència al nombre de persones que ocuparà el nou establiment comercial, assenyalen que durant la primera fase d'obertura es donarà feina a unes 250 persones. Així doncs, comenten que des de fa unes setmanes part d'aquests treballadors ja s'estan començant a incorporar al nou projecte amb l'objectiu de formar-se en les diferents àrees de treball. La cerca i captació de persones interessades a treballar a Epizen s'ha fet inicialment a Andorra entre exempleats de l'anterior centre comercial, el Punt de Trobada, i candidats que s'han interessat per l'oportunitat laboral. A més, també s'ha ampliat l'oferta a persones transfrontereres davant la dificultat de trobar determinats perfils professionals. Per tal de no afectar altres companyies del sector, actualment s'ha llençat una oferta en països del nostre entorn.

Des del Grup Pyrénées posen en relleu que els danys i les mancances estructurals que presentava l'edifici, les quals anaven apareixent a mesura que es duia a terme l'enderroc, han alentit el calendari previst per als treballs de reforma i condicionament de la instal·lació. En aquest sentit, apunten que la necessitat de rectificar, reforçar, reconstruir i sanejar els elements malmesos, inestables o que no complien les mesures de seguretat, ha afectat el ritme dels treballs. I ressalten l'endarreriment en l'arribada d'alguns materials de construcció, un fet que sumat a tot el anteriorment exposat ha dut el Grup Pyrénées a posposar l'obertura del nou establiment comercial fins al mes de març, quan es pugui garantir la seguretat de l'immoble i la dels treballadors i visitants.