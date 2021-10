El nou centre de formació al llarg de la vida amplia els cursos i l'horari

Andorra la VellaEl nou centre de formació al llarg de la vida, ubicat a l'edifici de les Columnes on hi havia l'antiga Batllia, permetrà poder ampliar els cursos i també les franges horàries d'aquests. Així ho ha indicat la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, durant la inauguració del nou centre. Fins aquest curs, les formacions es donaven al centre de Formació Professional d'Aixovall a partir de les sis de la tarda amb un horari més reduït. "Hem aconseguit un centre propi molt més cèntric i amb molta més disponibilitat horària", ha manifestat Vilarrubla, ja que hi havia professionals que igual no hi podien anar al vespre i ara s'ho podran combinar millor amb horaris de matí, migdia i de tarda. A banda, la ministra també ha remarcat que la nova ubicació és molt més accessible per a tothom.

El nou centre, que ofereix formacions instrumentals, permanents i cursos de preparació, disposa de tretze aules i acull al voltant de 400 alumnes en l'actualitat. Aquests poden anar des dels 16 fins als 82 anys, i la franja d'edat principal és entre els 30 i els 60. Hi ha tres moments d'entrada als cursos: un al setembre, un altre al gener i un últim al març. "Hi ha formacions que es repeteixen sempre com són les d'acompanyament i per a preparar exàmens" i després n'hi ha d'altres que s'adapten, ha declarat Vilarrubla, afegint que estan atents cap on ha d'anar la societat per ampliar el catàleg d'oferta. El centre disposa de 12 professors amb un equip directiu i dos caps.

Pel que fa als cursos més sol·licitats, acostumen a ser els quins van lligats a passar exàmens, els de temes digitals i els de llengües, com el francès i l'anglès.

D'altra banda, la ministra també ha recordat que en aquest espai s'hi ha traslladat el centre de documentació i recursos, el qual, es vol transformar cap a un centre d'innovació, i l'àrea de desenvolupament tecnològic, amb l'objectiu de crear una comunió entre aquests dos aspectes. "Volem que hi hagi uns espais on els docents puguin inspirar innovació i que hi hagi llocs de trobada per innovar en la pràctica educativa", ha comentat, afegint que s'han fet visites a espais fora d'Andorra per agafar idees. Aquest centre d'innovació es troba ubicat al primer pis i serà l'espai on els docents disposaran de les eines tecnològiques necessàries per a transportar la innovació a les aules. Tot i així, Vilarrubla ha indicat que primer cal equipar aquest espai amb el material necessari i després caldrà formar més als docents.