Nou ciutadans d'Andorra surten il·lesos de l'accident del creuer Costa Concordia a Itàlia

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 14 de gener de 2012, va ser notícia...

Nou ciutadans d'Andorra que viatjaven en el creuer Costa Concordia, que es va encallar aquest divendres a la nit a la regió italiana de la Toscana, han sortit il·lesos. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat que tots ells es troben en bon estat de salut i es preveu que la repatriació dels afectats tingui lloc en les properes 48 hores. Segons ha informat el Govern d'Andorra en un comunicat, l'Executiu està a l'espera de rebre més informació per confirmar que no hi ha més ciutadans andorrans implicats en el sinistre.

Sis turistes de nacionalitat andorrana, dos residents dominicans i una resident espanyola han sortit il·lesos de l'accident del creuer Costa Concordia. L'embarcació amb més de 4.000 persones, entre passatgers i tripulació, a bord es va encallar en un banc de sorra a prop de l'illa del Giglio, a la regió italiana de la Toscana, aquest divendres a la nit. Les conseqüències del sinistre han estat tres persones mortes, catorze ferides de diversa consideració i una setantena que continuen desaparegudes.

Segons ha informat el Govern d'Andorra en un comunicat, el Ministeri d'Afers Exteriors, en col·laboració amb Interior i Presidència, ha coordinat el dispositiu per tal de donar assistència als accidentats i ha confirmat que tots ells es troben en bon estat de salut. El consolat espanyol a Roma ha informat al Ministeri que es posaran tots els mitjans perquè la repatriació dels ciutadans andorrans es faci en les properes 48 hores.

El Govern andorrà, tal i com ha explicat al comunicat, s'ha posat en contacte amb les famílies dels afectats, així com també amb les autoritats espanyoles per activar els mecanismes d'assistència consular previstos en el Tractat de Bon Veïnatge de l'any 1993. Així, s'ha pogut establir contacte amb l'ambaixador espanyol a Andorra, Alberto Moreno, i amb el consolat d'Espanya a Roma.

A més, s'han realitzat contactes amb la companyia de creuers Costa, una agència de viatges del país afectada i l'Associació d'Agències de Viatges. De moment, el Govern d'Andorra està a l'espera de rebre més informació per confirmar que no hi hagi més ciutadans d'Andorra implicats en el sinistre.