El nou fiscal general espanyol es reuneix amb Higini Cierco a Madrid

Andorra la VellaEl Consell General del Poder Judicial espanyol ha avalat aquest dijous el nomenament d’Álvaro García Ortiz com a fiscal general de l’Estat per 12 vots a favor i set en contra. Els vots de rebuig han arribat de set dels vocals proposats en el seu moment pel PP perquè consideren que té un perfil poc independent. García Ortiz és un fiscal proper al PSOE que ha estat molt crític amb la corrupció del Partit Popular.

El seu nomenament arriba envoltat de polèmica després que el diari ABC hagi fet públic que dimecres, un dia abans de l’aval del Poder Judicial i dos abans de la trobada a Madrid divendres entre Xavier Espot i Pedro Sánchez, García Ortiz es va reunir amb l’expropietari de BPA Higini Cierco. Segons el mitjà, els dos van dinar a l’hotel Villa Magna de Madrid. El mateix hotel on Joan Pau Miquel va entregar al cap d’afers interns de la policia espanyola, Marcelino Martín Blas, els comptes dels Pujol que després van ser publicats per El Mundo. Cierco també era aquell dia amb Miquel al Villa Magna segons van enregistrar els policies espanyols que van gravar i fer fotos de la trobada.

La reunió entre el fiscal i Cierco s’emmarca suposadament en les acusacions de l’expropietari de BPA cap a l’anomenada policia patriòtica espanyola per haver suposadament forçat a que entreguessin les dades del Pujol si no volien tenir problemes amb Banco Madrid, la filial espanyola de BPA. Aquest cas, investigat per la batllia, té com a imputat l’expresident espanyol Mariano Rajoy i els exministres del PP Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz, a més de diferents alts cèrrecs policials com l’exdirector Ignacio Cosidó o el director operatiu Eugenio Pino.

La trobada entre el fiscal amb Cierco, quan encara no tenia l’aval del poder judicial i amb la pressió que posa en la trobada de divendres entre Espot i Sánchez, ha aixecat una onada de crítiques a Espanya que ja qüestionen la idoneïtat del fiscal,