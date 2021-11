Dotze ingressos per covid durant el cap de setmana

Andorra la VellaLa nova onada de la pandèmia del coronavirus al país segueix incrementant i els casos actius de Covid ja se situen per sobre del mil, concretament 1.081 (+270), amb la detecció d'un total de 403 nous positius des de divendres. Així es desprèn de les dades facilitades aquest dilluns pel ministeri de Salut, en les quals s'indica que la xifra total de ciutadans que han contret la malaltia des de la irrupció de la pandèmia són 17.115, mentre que les persones que han superat el virus són 15.903.

L'empitjorament de les dades sanitàries també es reflecteix en l'afectació de la Covid a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, on al llarg de les darreres 72 hores hi han ingressat dotze ciutadans per complicacions amb la malaltia. D'aquesta manera, el nombre de persones que resten al centre mèdic són 22, vint de les quals a planta i dues a la Unitat de Cures Intensives (UCI), ambdues amb ventilació mecànica. La xifra de defuncions és de 131 després del traspàs d'una dona de 80 anys la setmana passada.

Quant a la situació als centres escolars, el nombre de classes sota vigilància activa també segueix en augment amb un total de 70 aules, vuit totalment i 62 parcialment, i 54 de manera passiva. En referència a l'evolució de la campanya de vacunació, des de l'inici del pla s'han administrat 113.787 vacunes, de les quals 55.368 corresponen a primeres dosis, 54.195 a segones i 4.224 a terceres.