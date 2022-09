Nou intent d'estafa als clients d'Andorra Telecom

Andorra la VellaAndorra Telecom ha publicat a les seves xarxes un avís per un nou intent d'estafa mitjançant el phishing. És un mètode en què l'estafador es fa passar per una altra persona, companyia o entitat per aconseguir les dades personals de la víctima. Resulta vital, front un correu electrònic com el que s'ensenya, no fer clic a l'enllaç, que és com obtenen les credencials d'inici de sessió o altres dades delicades.