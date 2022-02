Nou parc a Santa Coloma, amb parkour i tirolina, i de gairebé 700.000 euros

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella construirà un nou parc infantil a l'avinguda Santa Coloma, tot just al límit fronterer entre la capital i la vila i al costat de l'aparcament dissuasiu que es preveu instal·lar a la zona la corporació. Ho ha anunciat aquest dilluns en roda de premsa els cònsols de la parròquia, Conxita Marsol i David Astrié, els quals han manifestat que la voluntat és inaugurar la instal·lació durant l'estiu, als volts del juliol "si és possible perquè tothom en pugui gaudir".

L'espai, tal com han indicat els mandataris, disposarà de gairebé 3.000 metres quadrats i, tot i que encara no s'ha publicat el concurs al BOPA, des del comú estimen que hi destinaran entre 600.000 i 700.000 euros. Marsol ha comentat que el parc comptarà amb gronxadors, tobogans, una tirolina i una zona de parkour, una demanda que sorgeix del Consell d'Infants de la parròquia. "D'aquesta manera continuem tirant endavant i executant la ideologia de la corporació per dotar a la parròquia de zones on practicar hàbits saludables", han asseverat.

Al seu torn, Astrié ha apuntat que l'espai també esdevindrà un nexe d'unió entre el passeig del riu i l'avinguda Santa Coloma i amb el qual el comú assolirà un increment del 30% de les zones verdes de la parròquia, un dels objectius ferms de l'administració comunal. "Amb aquest tindrem tres grans parcs arreu de la parròquia, de sud a nord trobem primer el de la Serradora, el nou projecte i, finalment, el Parc Central amb 20.000 metres quadrats.

Qüestionada sobre l'evolució del pla especial d'aquesta instal·lació, Marsol ha detallat que s'hi està treballant i que espera "tenir-lo enllestit o molt avançat" abans de finalitzar el mandat perquè la capital disposi d'un espai de propietat. A banda, en relació amb la construcció del centre multifuncional, ha posat en relleu que s'està acabant de tancar la ubicació de la infraestructura, tot assenyalant que una de les qüestions que estan allargant la decisió "és el concepte de lloguer, el fet que una part de la plaça de Braus no és propietat del comú".

Per cloure, i respecte a la celebració del primer concert de l'Andorra Mountain Music, la mandatària ha exposat que estan molt contents per l'èxit de la iniciativa, tot i que ha puntualitzat que encara no disposen d'un balanç fidedigne del retorn al sector comercial, de la restauració i de l'hoteleria.