Nou repte d'Stefi Troguet, coronar el K2 i el Broad Peak

Andorra la VellaL’alpinista andorrana Stefi Troguet ha donat a conèixer aquest dimarts el seu nou repte esportiu que s’emmarca en l'ambiciós projecte de coronar els catorze pics de més de 8.000 metres d’altitud d’arreu el món. L’encampadana té l’objectiu de coronar, entre els mesos de juny i agost, el segon cim més alt del món, el K2, així com el Borad Peak. El K2 és la muntanya de les muntanyes, tal com la defineixen els millors escaladors d’arreu, està situada a la serralada del Karakórum, a la frontera del Pakistan amb la Xina i compta amb 8.611 metres d’altitud. L’Everest és l’única muntanya que la supera en alçada però la dificultat tècnica d’ascendir el K2 supera la de qualsevol altre repte. D’altra banda, Troguet també té l’objectiu de coronar el Broad Peak, muntanya de 8.047 metres d’altitud i que està situada en la mateixa serralada que el K2 i és el 12è cim més alt del món. El calendari previst serà el d’ascendir primer el Broad Peak per tal d’aclimatar-se i poder fer front, al mes d’agost, el K2.

Troguet ha decidit fer front a aquest repte després d’un any molt complicat on va haver de cancel·lar tots els projectes esportius del calendari a causa de les restriccions sanitàries derivades de la Covid-19. Enguany, el repte serà possible realitzar-lo gràcies a les ajudes econòmiques acumulades de l’any 2020 i de les renovades en aquest 2021 aportades pels seus patrocinadors més fidels, entre els quals destaquen CEBE, La Sportiva, Ferrino i Financera d’Assegurances.

La jove alpinista de 28 anys, molt afectada per la pèrdua de tres dels seus millors amics i companys d’expedició en les darreres setmanes, afrontarà la seva tercera expedició per intentar un 8.000 amb un equip d’especialistes de la coneguda empresa de Furtenbach Aventures.