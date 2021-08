Nous criteris per a l'arribada d'universitats privades al Principat que consolidin la reputació com a país

Andorra la VellaDavant la demanda d'informació o de sol·licituds d'universitats o d'institucions d'ensenyament superior que estarien interessades a instal·lar-se a Andorra i amb la necessitat de revistar l'actual normativa, el Govern ha decidit contractar els serveis de la Fundación Europea Sociedad y Educación per establir els criteris estratègics per a la creació i la implementació d'universitats privades al Principat. Així, l'atractiu d'autoritzar noves universitats i els requisits de qualitat, rigor i visibilitat que consolidin la reputació com a país, també han estat un dels motius pels quals el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior vol establir uns criteris, uns models de referència i una normativa específica que determini la concessió o la denegació de l'obertura de les universitats privades tenint en compte la qualitat educativa.

El cost dels treballs encomanats és de 15.466 euros i el seu termini d'execució és a finals d'octubre. Des de l'executiu informen que s'ha volgut comptar amb l'assessorament d'aquesta fundació pel fet de ser un centre de coneixement especialitzat en l'assessorament del disseny i en la implantació de polítiques públiques en el sector educatiu. Alhora, també destaca la col·laboració que tenen d'una massa crítica d'experts, expliquen des del Govern.

Pel que fa als objectius d'investigació de la fundació, en l'última dècada s'han centrat en el marc europeu per als sistemes d'educació i formació, en els objectius de l'Agenda 2030 a través de l'alineament estratègic amb els ODS i, finalment, en la protecció i defensa dels drets fonamentals a través de l'educació. Entre els seus treballs més recents hi consta l'elaboració d'un informe per a l'OEI sobre la mobilitat en l'espai iberoamericà de l'ensenyament superior, així com l'elaboració d'un mapa sobre l'evolució del mapa de titulacions de les universitats públiques i privades de la Comunitat de Madrid.