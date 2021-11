Els nous policies es formen a la Baronia dels Cortals d'Encamp

EncampUna nova promoció d'agents del Cos de Policia es troben a La Baronia per a poder realitzar una part del període de formació que han de fer els agents. Les instal·lacions als Cortals d'Encamp han estat cedides, per segona vegada, pel comú encampadà, que ja va deixar les instal·lacions a principis d'any per a l'anterior promoció.

Aquest dimecres, els cònsols, Laura Mas i Jean Michel Rascagnères, conjuntament amb el director de la policia, Jordi Moreno, i el director adjunt i coordinar, Bruno Lasne, han fet una visita als instructors i als agents en període de formació per conèixer de primera mà el funcionament i l'estada a les instal·lacions comunals.