Nova campanya de la Policia per controlar l’ús del mòbil, el cinturó i les revisions de la ITV

Andorra la VellaLa Policia endega una nova campanya aquest mes d’octubre per controlar l’ús del telèfon mòbil al volant, la utilització del cinturó i que les revisions de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) s’hagin passat de manera satisfactòria.

Dins del pla d’actuació per disminuir els accidents de trànsit, el Cos de Policia constata la necessitat d’incidir en tots aquests aspectes. I és que fer servir el dispositiu mòbil mentre es condueix continua sent una de les distraccions més freqüents per part dels conductors. Una infracció que, recordem, suposa sancions més elevades des de l’entrada en vigor del nou Codi de la Circulació. Entre els elements de distracció que contempla el text, s’inclouen auriculars i qualsevol dispositiu que pugui alterar l’atenció durant la conducció.

La campanya, que començarà a les 7 h del dia 10 d’octubre i s’allargarà fins a les 19 h del dia 23 del mateix mes, també se centrarà en l’obligació de dur cordat el cinturó, una mesura de seguretat obligatòria per conductors i passatgers, que té una incidència directa en la gravetat de les lesions en cas d’accident, però que algunes persones encara ometen avui dia. En el marc d’aquests controls específics també es vigilarà que els infants viatgin amb sistemes de retenció homologats adaptats al seu pes i alçada.

Una altra de les infraccions on la Policia vol continuar posant el focus és la relacionada amb la ITV. El Cos detecta habitualment que molts conductors no es presenten a la revisió obligatòria, fet que repercuteix tant en la seguretat de les persones que fan servir aquests vehicles com en la de la resta d’usuaris de la xarxa viària.

En concret, els articles de la llei del Codi de Circulació que la Policia tindrà en compte durant la campanya són els següents:

-Article 4.8: conduir utilitzant qualsevol tipus de casc d’àudio o d’auricular connectat a aparells receptors o reproductors de so o altres dispositius que puguin pertorbar la capacitat de percepció acústica durant la conducció, o de forma no autoritzada.

-Article 4.9: conduir utilitzant manualment dispositius de telefonia mòbil, de navegadors o de qualsevol altre dispositiu incompatible amb l’atenció obligatòria permanent a la conducció.

-Article 69.1: no fer ús, el conductor o passatgers d’un vehicle, del cinturó de seguretat.

-Article 69.4: no fer ús dels sistemes de retenció infantil quan sigui obligatori o no utilitzar un sistema de retenció infantil homologat o no adaptat al pes i a l’alçada de l’infant.

-Article 99: tots els articles del 99.1 al 99.5 relatius a les inspeccions tècniques de vehicles (ITV).