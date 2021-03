Nova campanya de recollida d'aliments per aquest cap de setmana

Andorra la VellaLa Creu Roja Andorrana organitza, per aquest cap de setmana del 6 i 7 de març, una nova campanya de recollida d'aliments per ajudar a les persones que s'enfronten a una situació cada vegada més greu a conseqüència de la situació actual derivada de la Covid-19. D'aquesta manera, l'entitat ha recordat a través de les xarxes socials que l'acció es posarà en marxa de manera simultània a les set parròquies, i també hi haurà un punt habilitat al Pas de la Casa.

És per això que des de la Creu Roja es vol fer una crida a tota la població per participar en la campanya, afavorint així la donació de productes de major necessitat com són l'oli, les conserves, els aliments per a infants i nadons, i els productes d'higiene personal i de neteja de la llar.

D'altra banda, l'entitat ha recordat que des d'aquest dilluns està en funcionament el dispositiu per informar els usuaris vulnerables dels serveis de la Creu Roja i del servei d'atenció domiciliària (SAD) del ministeri d'Afers Socials que han d'inscriure's per vacunar-se contra la Covid-19.