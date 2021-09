La nova comissió de Participació Ciutadana, operativa a finals d'any

Andorra la VellaLa ministra d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, ha manifestat aquesta tarda que la nova comissió operativa de Participació Ciutadana es preveu que estigui constituïda a finals d'any. Marín ha exposat que es tracta d'un òrgan de caràcter interministerial, la funció del qual serà donar suport al Govern per promoure la participació ciutadana des d'un vessant transversal en l'elaboració de polítiques públiques. "El que es vol és que la ciutadania pugui prendre part de les polítiques públiques, fer-los partícips de totes aquelles decisions que puguin sorgir, sobretot en política, incentivar la participació de la població", ha indicat.

La comissió, tal com ha explicat la ministra, estarà formada per un representant de cada ministeri, els membres del departament de Participació Ciutadana i l'encapçalarà el titular de la cartera en qüestió, en aquesta ocasió la mateixa Trini Marín. La titular de la cartera d'Administracions Públiques també ha informat que des del ministeri estan treballant en la creació de la Visura Ciutadana, un espai inclòs en la comissió en el qual hi haurà dos representants de la població general que "previsiblement seran elegits per sorteig" i, si és possible "ens agradaria que fossin un de sexe femení i un de masculí".

L'executiu va aprovar el decret de creació de la comissió la setmana passada en consell de ministres amb l'objectiu de valorar de manera conjunta els programes, projectes i serveis públics susceptibles de ser treballats des del punt de vista de la participació ciutadana. La comissió, que es reunirà un mínim de dues vegades a l'any, també podrà sol·licitar l'assistència específica de persones externes quan es consideri convenient per a la informació i el bon desenvolupament dels continguts tractats. La missió del nou òrgan és promoure la cultura participativa tot garantint la coordinació i la transparència dels processos de participació ciutadana que du a terme l'administració pública.

En aquesta línia, Marín ha comentat que des de la creació de la plataforma Visc.ad i després d'haver realitzat un total de disset processos, ja s'han rebut més de 400 aportacions, una xifra que ha valorat positivament tenint en compte la recent creació d'aquesta i ha afirmat que servirà per aglutinar les idees de la ciutadania. En aquest sentit, tot i que el caràcter de les aportacions és "molt variat", la ministra ha posat l'exemple de la demanda dels residents a Escaldes-Engordany durant el seu mandat com a cònsol per a la construcció del tanatori nacional, una iniciativa que va arribar a reunir 500 signatures.

En referència a les aportacions presentades pels ciutadans, Marín ha manifestat que les qüestions que més preocupen a la ciutadania són les relatives a la transformació digital a l'administració pública i l'organització de xerrades pedagògiques als més joves, les quals ha matisat que "el Govern ja està duent a terme".