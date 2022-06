Nova concentració de treballadors espanyols per reclamar que s'actualitzin els sous

Andorra la VellaLes seccions sindicals d'Andorra del CSIF i UGT han tornat a convocar una nova concentració aquest dilluns a les portes del Col·legi espanyol MAría Moliner, a la Margineda, i davant el Consulat d'Espanya al Principat per reclamar una actualització dels sous. La protesta, que ha tingut una durada de trenta minuts coincidint amb el període de descans laboral, ha tingut lloc entre les 11.30 i les 12 hores, en funció de l'emplaçament.

A través de la mobilització, la part social i els treballadors exigeixen que l'administració general de l'estat espanyol dugui a terme els passos necessaris per iniciar un procés de negociació amb la voluntat de millorar les condicions laborals de tot el personal a l'exterior amb independència del país on es treballi i quin sigui el ministeri adscrit.

D'aquesta manera, demanen una actualització retributiva que corregeixi la pèrdua de poder adquisitiu després de tretze anys amb els salaris congelats i que s'avanci en el desenvolupament de l'acord de condicions de treball del personal laboral a l'exterior per establir una estructura salarial objectiva i implementar una escala de classificació professional que permeti l'establiment de funcions clares, retribucions justes i homogènies per a totes les categories i centres fora d'Espanya. Concretament, a Andorra hi ha un total de 25 treballadors que depenen de l'administració general del país veí del sud.