Nova convocatòria de les beques de la Fundació Crèdit Andorrà

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà ha obert una nova convocatòria de beques d’excel·lència per a estudis de màster a l’estranger destinades a estudiants universitaris. El termini d’admissió de candidatures comença aquest mateix dijous i finalitzarà el 16 d’agost. Tenint en compte els diferents escenaris que hi pot haver aquest curs acadèmic arran de la situació generada per la Covid-19, aquesta edició preveu la concessió de beques tant per a estudis presencials com no presencials. El nombre de beques previst per a aquesta convocatòria, corresponent al curs acadèmic 2021-2022, pot ser de quatre.

Les beques es poden sol·licitar per a qualsevol país del món i els estudis han de respondre a una titulació oficial, ser a temps complet, amb una càrrega lectiva de 60 crèdits ECTS per any acadèmic, excepte als Estats Units, que ha de ser de 30 crèdits. La duració de la beca és d’un any i la dotació econòmica varia segons si la modalitat és presencial o no presencial. En el cas dels estudis presencials, la dotació és de fins a 20.000 euros per a la matrícula i de 600 euros mensuals durant el curs acadèmic. Per als no presencials, és de fins a 8.000 euros per a la matrícula i no hi ha mensualitats.

Els sol·licitants han de tenir nacionalitat andorrana o bé acreditar una residència legal i efectiva a Andorra d’un mínim de cinc anys. L’edat màxima per beneficiar-se d’aquestes beques és de 25 anys el 31 de desembre del 2021.

El procés de selecció el duu a terme una comissió d’avaluació formada íntegrament per membres aliens a la Fundació Crèdit Andorrà, que en una primera fase estudia les candidatures presentades i selecciona les que compleixin les condicions requerides. En una segona fase, els membres de la comissió entrevisten els aspirants a una beca. S’avaluen les aptituds, la personalitat, l’interès, la motivació per l’elecció dels estudis i les raons per les quals considera que els estudis a realitzar repercutiran positivament en la comunitat i en la imatge i el progrés d’Andorra. La fundació concedeix la beca sobre la base de la puntuació emesa per la comissió d’avaluació.

Les bases de la convocatòria de beques, amb tota la informació i el detall de les condicions, juntament amb el formulari de sol·licitud, estan a disposició dels candidats a la web de la Fundació Crèdit Andorrà: www.fundaciocreditandorra.ad. Les candidatures s’han de fer arribar per correu electrònic a bequesfundacio@creditandorra.ad.

Des dels inicis del programa de beques l’any 1988, la Fundació Crèdit Andorrà ha concedit més de 200 ajuts, que representen més de cinc milions d’euros d’inversió en la formació dels joves.