Nova executiva d'Andorra Endavant

Andorra la VellaAndorra Endavant ha anunciat la seva nova cúpula directiva. Carine Montaner contínua com a presidenta i Administradora del grup parlamentari, amb Isabel Orobitg com a vicepresidenta i Víctor Martín com a secretari general. També es destaquen Nathalie Benard com a secretària d'Organització, Patrick Maurel en l'àmbit internacional, Laia Córdoba com a presidenta i Rui Da Costa com a vicepresident del Comitè de Joves del partit.