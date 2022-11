Una nova experiència de lectura

Avui dia hi ha dues tipologies de lectors: els moderns i els romàntics. I avui ens fixarem en els primers, amb els qui prefereixen llegir a través de suport digital, és a dir, amb els ebooks que de mica en mica van agafant més terreny en detriment dels llibres en suport paper.

Alguns avantatges del llibre digital passen per no haver de suportar el pes d'un llibre (segons el seu volum) a l'hora de trastejar-lo amunt i avall. A més, no ocupen lloc a diferència dels llibres tradicionals que necessiten els seus prestatges per ser emmagatzemats. Si ens fixem en els avantatges més tècnics, s'ha de dir que els llibres electrònics poden ser entregats a l'instant i no tenen edicions esgotades, ja que amb les edicions electròniques, el llibre sempre està disponible globalment. Però, que passa amb l'experiència de lectura? És la mateixa?

Els ebooks Kobo fan que la teva experiència de lectura sigui molt similar a la lectura en suport paper. Per exemple, el model Kobo Clara HD proporciona la millor llum per llegir durant el dia o la nit gràcies a la ComfortLight PRO. Tens la possibilitat d'ajustar la brillantor i la calidesa del color per reduir la llum blava abans de dormir. Ofereix una experiència de lectura similar a la de paper imprès. I un dels aspectes més importants és que pots transportar fins a sis mil ebooks allà on vagis amb els 8 GB d'emmagatzematge.

A més, un altre avantatge d'aquest ebook és que no té reflexes. Això suposa que pots endinsar-te en la història que estàs llegint sota la llum directa del sol com si estiguessis llegint, directament, sobre paper.