Nova flota d'escúters elèctrics de lloguer

Andorra la VellaLa plataforma de mobilitat compartida, Muvif, va posar aquest dijous en circulació una flota d'escúters elèctrics Silence, una marca davantera en el sector sharing a les principals ciutats europees. Segons informen en un comunicat, els vehicles tenen una potència equivalent a 125CC i un alt rang d'autonomia, que aporta la força suficient per transportar dues persones entre parròquies amb total solvència i seguretat.

Tot i que inicialment la flota es troba distribuïda entre les parròquies de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes, els responsables de la plataforma són sabedors que la gran quantitat d'usuaris que ja utilitza els patinets i els cotxes utilitaris, aniran repartint les motocicletes de manera natural més enllà d'aquests territoris a mesura que en facin ús.

Com la resta de vehicles de Muvif, tot el procés s'administra des de l'aplicació que hi ha disponible als stores d'Android i d'Apple. En aquest sentit, recorden que des de l'aplicatiu mòbil l'usuari ho gestionarà tot, des de la localització, la reserva, el desbloqueig, l'ús, l'accés a la maleta i el bloqueig final del vehicle.

Des de la plataforma també exposen que a la maleta hi ha dos cascs i reixetes higièniques per al cabell. Per poder fer ús d'aquest nou servei d'escúters cal tenir un mínim de 16 anys i el corresponent carnet.