Una nova mirada és possible

Des d'avui tens una nova possibilitat de canviar el món. I aquesta vegada des de la mirada. Si, si, la teva mirada pot contribuir a fer que el nostre planeta sigui un lloc millor. Moltes marques estan agafant aquesta direcció després de prendre consciència que hem de tenir cura del nostre entorn. La firma d'ulleres Parafina, que ja tens disponibles a Pyrénées Andorra , és una d'elles.

Parafina va néixer amb la voluntat de fer quelcom amb un doble objectiu: dissenyar un producte per l'home que alhora tingués un impacte positiu sobre el planeta. Darrere la marca s'amaga un grup de surfistes que es passaven hores i hores observant l'oceà tot pensant que podien fer per cuidar-lo per continuar gaudint d'ell. Després de mesos reflexionant van arribar a la conclusió que per canviar el món també s'havia de canviar la manera en com el mirem. D'aquí va sortir la idea de crear unes ulleres de sol eco-friendly i accessibles a tots els públics.

Dos models amb ulleres Parafina

Les ulleres Parafina, que marquen tendència amb els seus dissenys, estan fetes de materials reciclats i orgànics. A través del que anomenen UPCYCLING, Parafina dona una segona oportunitat als residus d'ús diari i de gran impacte mediambiental, com el plàstic, alumini o pneumàtics. Residus que donen a les ulleres lleugeresa, resistència i flexibilitat.

El propòsit Parafina és ben clar: "on altres veuen un problema, els residus, a Parafina veiem la solució a través de les nostres ulleres eco-friendly".