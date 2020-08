La nova normalitat... de les cues

Quan durant la segona setmana d'abril, en ple confinament, sorprenia veure una cua de persona que donava la volta a l'illa d'edificis on hi ha Correus espanyols, algú ja es deuria olorar que segurament l'anomenada 'nova normalitat' repetiria l'escena en altres equipaments del país. I no anava desencaminat. Les cites prèvies no han pogut amb la conjunció que formen: limitació d'aforament i manteniment de la distància de seguretat. I així, a dia d'avui, ja s'ha normalitzat veure cues de persones que, resignades, esperen sota el sol de l'estiu el seu torn al carrer per fer un tràmit a Govern, a la CASS, a la Poste o a Correus.

651x366 Cues a la CASS / ARA ANDORRA Cues a la CASS / ARA ANDORRA