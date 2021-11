La nova normalitat de les estacions d'esquí: 11 milions d'inversió

Escaldes-EngordanyLes estacions d'esquí del país, Grandvalira, Ordino Arcalís i Vallnord - Pal Arinsal, han invertit aproximadament onze milions i escaig d'euros en millores als dominis de cara a recuperar la normalitat postcovid aquesta temporada d'hivern. Ho han manifestat els directors generals de les societats, Juan Ramon Moreno, per part de Grandvalira - Nevasa, i Josep Marticella, per part del camp de neu massanenc. D'aquesta manera, des de Grandvalira, Moreno ha puntualitzat que han destinat set milions i mig d'euros "per mantenir el servei que el client està acostumat" i ha afegit que a Ordino Arcalís les inversions se situen al voltant d'un milió, tot destacant que la gran aposta de l'estació "ha estat la construcció del mirador solar de Tristaina, el qual ha tingut un gran èxit d'arribada de visitant al llarg d'aquest estiu".

Per la seva banda, Marticella ha matisat que els diners que ha destinat el domini aproximadament 3,5 milions d'euros i ha manifestat que Vallnord - Pal Arinsal s'ha marcat un objectiu "ambiciós" per aquesta nova temporada amb la voluntat d'assolir "fins a 500.000 dies d'esquí amb públic de proximitat, anglès i de país". Al seu torn, tot i que des de Grandvalira no ha volgut donar les xifres d'afluència que esperen obtenir, Moreno ha assenyalat que "les reserves prèvies indiquen cert grau d'optimisme", motiu pel qual estimen que serà "molt pròxim a una temporada normal", però s'ha mostrat molt prudent per la possible evolució de la pandèmia durant l'hivern a Andorra i als països de l'entorn. El director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha volgut fer esment a la recuperació del sector turístic més llunyà, com són els esquiadors britànics i els provinents d'Europa, però ha acceptat que "el client que serà molt difícil de recuperar és el provinent del mercat rus, un fet del qual n'hem de ser conscients".

Quant a les mesures de seguretat per prevenir la propagació de la pandèmia, Moreno ha asseverat que no demanaran cap mena de document per poder accedir a les estacions i esquiar, però han puntualitzat que "als clients que vulguin entrar a menjar en espais tancats els sol·licitarem el passaport Covid", amb la voluntat de fer de l'estació "un espai el més segur possible". Tanmateix, ha matisat que a aquelles persones que vulguin prendre alguna cosa a la terrassa i només accedeixin al local per adquirir les consumicions "no hauran de presentar res" tot i que no es podran treure la mascareta mentre es trobin dintre dels establiments. En la mateixa línia, Marticella ha exposat que al domini massanenc també s'aplicaran uns protocols molt semblants "demanant el certfiicat per poder entrar a llocs tancats", però ha afegit que "entre setmana", un moment on predomina l'afluència d'infants, "hi pot haver modificacions del protocol".

Les estacions del país preveuen donar el tret de sortida a la temporada el pròxim 3 de desembre, tot i que, com és habitual, i si les condicions climatològiques ho permeten, la voluntat és obrir Ordino Arcalís el cap de setmana del 27 i 28. A més, el director general de Grandvalira - Nevasa ha afirmat que si "cau un bon gruix de neu" no descarten obrir abans del previst.

Preus dinàmics a Grandvalira i Ordino Arcalís

Una de les grans novetats que oferirà el domini esquiable de Grandvalira serà l'aplicació dels preus dinàmics, una pràctica, que tal com ha posat en relleu Moreno "ja és comú en hotels i aerolínies" i es basa en "l'anticipació". Així, ha avançat que amb aquesta nova modalitat de compra de forfet, els clients es podran arribar a estalviar fins a un 15% si "són previsors". Tanmateix, ha asseverat que mentre en les dades de menys afluència de clients el preu d'entrada a pistes pot arribar a ser més econòmic, en els moments àlgids de la temporada "el preu serà més elevat".

Entre les innovacions realitzades a les estacions de Grandvalira i Ordino Arcalís, destaquen la incorporació d'un bus gratuït entre el camp de neu ordinenc i el Pas de la Casa amb dues freqüències al matí i dues a la tarda de manera gratuïta per "fomentar la connexió amb tot el domini esquiable". A banda del nou Abarset, el qual "tornarà renovat i reforçat amb la voluntat de consolidar-se oficialment com el millor après ski d'Europa". Moreno ha indicat que les obres de construcció estan molt avançades i "seguim a bon ritme".

D'altra banda, Vallnord - Pal Arinsal encara la nova temporada amb la implementació del simulador d'esquí, una infraestructura que es va estrenar a finals de setembre i que s'espera que esdevingui un gran atractiu durant tot l'any. Marticella també ha destacat que l'entrada en funcionament del parc solar del Planell de la Tosa "ens permetrà produir fins a un 40% de l'energia que necessitem". I ha recordat que amb motiu de la celebració del Black Friday, i com ja és habitual, l'estació posarà a la venda fins a 10.000 dies d'esquí a meitat de preu.

Augment del 20% del termini de les concessions a les estacions

Durant la presentació, Marticella, qui també és el vicepresident d'Ski Andorra, ha manifestat que, en relació amb la possibilitat que preveu el pressupost pel 2022 del Govern d'ampliar fins a un 20% la concessió a les estacions d'esquí, que "serà cada comú qui prengui una decisió i de quina manera es fa". A més, en referència al preacord assolit entre les societats gestores EMAP i Ensisa, ha comentat que estan treballant de "manera molt activa i potent" en la formalització de l'acord i ha exposat que pensa "que durant les pròximes setmanes ja es podrà fer públic".