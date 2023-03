Nova promoció d’inspectors majors de la policia

Andorra la VellaLa policia compta amb una nova promoció d’inspectors majors. Es tracta del grau que substitueix el d’oficial major dins l’escala de comandament, contemplat en la darrera actualització del reglament de l’estructura orgànica del departament de l’any 2021. És el grau més alt de l’escala executiva.

Són sis els inspectors majors que, a partir d’ara, exerciran tasques executives com a responsables policials, a més de les funcions com a comandaments operatius en la supervisió, coordinació i gestió de les corresponents unitats, grups i seccions.

Després de passar una oposició interna el 2022, s’han estat formant durant els darrers sis mesos, quatre dels quals amb la Policía Nacional espanyola. Acaben de rebre el diploma acreditatiu, juntament amb més de 160 inspectors del cos de policia veí, en un acte celebrat a Madrid presidit pel ministre de l’Interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska, i en presència del director del Cos, Jordi Moreno, i del director adjunt, Miquel Àngel Barbolla.

La formació s’ha dut a terme al Centro de Altos Estudios Policiales, a Carabanchel, i és la mateixa que reben els inspectors de la Policía Nacional espanyola per ascendir a inspector jefe. El curs combina teoria i pràctica amb l’objectiu de capacitar els comandaments en planificació de línies estratègiques, gestió d’equips i relació amb altres institucions; així com d’ampliar coneixements en dret; protocols policials internacionals; operativa policial en diferents camps, com investigació, recerques i seguretat ciutadana, i preparació de grans esdeveniments.

Els nous inspectors majors valoren “l’especialització i l’experiència adquirides”, sobretot “en planificació i estratègia”, com també “la bona rebuda i els vincles professionals establerts” amb els seus homòlegs. “Ha estat un curs molt productiu i instructiu” que permet avançar en la professionalització del Cos de Policia, han destacat.

Un cop superada la formació i d’haver estat nomenats pel Govern, els sis inspectors majors comencen ara un període de prova de sis mesos. Quan l’hagin completat, es confirmaran les places.