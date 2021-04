Nova rotonda a l'altura de la Borda Sabaté

Sant Julià de LòriaEl consell de ministres ha aprovat el complement segon del Pla sectorial de noves infraestructures viàries per incloure-hi un nou enllaç a la CG1, a l'altura de la Borda Sabaté. Aquest enllaç, denominat 'rotonda de la Juberrussa', se situarà al punt quilomètric 9,389 de la CG1 i tindrà un radi exterior de 23 metres, similar al del nou enllaç ja existent entre la CG1 i la carretera secundària de Fontaneda.

La voluntat de la nova rotonda és facilitar els girs dels vehicles a la carretera general, tant per als cotxes com per als autobusos que cobreixen aquest sector, i tenint en compte les activitats comercials que existeixen a la zona.

La rotonda se situarà pràcticament centrada entre dos enllaços actuals -les rotondes de la Riberola i de la depuradora-. Els terrenys directament afectats pel nou enllaç són la CG1, el riu Valira i una porció de finca, amb qui ja s'ha signat un conveni juntament amb el comú de Sant Julià de Lòria. El complement segon del Pla sectorial de noves infraestructures viàries (PSNIV) només comporta la inclusió d'aquest nou enllaç.