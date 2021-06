Una nova 'start-up' centrada en la recuperació documental a través de la tecnologia aterra al Niu

Andorra la VellaEl Niu d'Andorra Telecom acull des d'aquest dimarts una nova 'start-up' centrada en la recuperació i reproducció documental a través de la tecnologia. 'Heritage Recovery Artech' és un projecte que s'emmarca dins d'un sector tradicional com és l'editorial, però que aporta innovació i valor afegit fent ús de la tecnologia per reproduir manuscrits originals en format digital i facsímil a través d'edicions limitades. Miquel Huguet, impulsor de l''start-up' i tercer emprenedor que aterra al Niu durant el 2021, ha manifestat que es tracta d'un "projecte internacional" que busca "desvetllar la història del món amb els documents que tracten la singularitat de la humanitat". Tot plegat s'emmarca en el programa 'Memòria del Món' de la Unesco, que pretén protegir els béns culturals actualment en perill.

El projecte 'Heritage Recovery Artech' aporta més de 500 documents antics que recopilen la història del món en 10 volums de 50 documents, i la previsió és presentar 900 exemplars de cada volum. Per tal de recopilar tota la informació, Huguet ha explicat que es requereix la col·laboració d'historiadors, que són qui "busquen la documentació, que és clau per definir la història de la humanitat". A banda del recull de tota la documentació mitjançant una reproducció fidel a la realitat, el projecte també consisteix a elaborar un llibre d'estudis "on expliquem cadascun dels documents des d'una perspectiva divulgativa". Així, seguint l'ordre cronològic dels documents, s'afegeix una matrícula identificativa, una transcripció literal i un comentari fet per experts.

Una de les claus del negoci és que "fem edicions limitades que elevem a escriptura pública en una acta notarial". Segons Huguet, això permet que en el moment en què l'obra s'ha esgotat, passa a ser limitada, per la qual cosa el seu preu "puja de manera espectacular", arribant, fins i tot, als 10.000 euros per exemplar. Principalment el producte s'adreça a particulars, tot i que l'emprenedor ha dit que "també ens trobem amb moltes institucions que ens ho compren", sobretot als Estats Units.

El responsable i la coordinadora del Niu, Miquel Gouarré i Marta Ambor, han manifestat estar "molt contents que aquest projecte s'incorpori al Niu". De fet, ho farà directament en la fase d'acceleració i, per tant, l'entitat posarà en contacte l'emprenedor amb tot el 'networking' d'inversors perquè pugui finançar el projecte. "La part en què realment nosaltres podem ajudar és amb el coneixement que tenim en el món de la inversió", ha manifestat Gouarré. Així mateix, Ambor ha anunciat que aquesta 'start-up' serà una de les escollides per participar durant el mes de juliol en el Millonario Master Minds, i també formarà part de l''Andorra Business Market' del proper 18 de juny.