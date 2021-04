Nova víctima per la Covid, la 117

Andorra la VellaPer segon dia consecutiu, el Govern ha informat d'una nova mort a causa del coronavirus. En tots dos casos, es tracta de pacients que estaven ingressats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. La persona que ha traspassat aquest dissabte tenia 63 anys i esdevé la víctima número 117 des de l'esclat de la pandèmia. La notícia arriba en una jornada en què el ministeri de Salut ha detectat 50 nous positius, per la qual cosa el nombre de casos totals ja s'eleva fins als 12.174. També s'incrementen els casos actius, que ja arriben fins als 629 (+31). Pel que fa a les altes, s'han comunicat 27 de noves i, per tant, 11.428 persones han superat la malaltia al país.

La situació al centre hospitalari també segueix empitjorant. Actualment hi ha 24 persones a planta (+3) i 11 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), 9 d'elles en situació de ventilació mecànica. A la planta Covid del Cedre no hi ha cap ingressat. Pel que fa a la població escolar, 245 aules estan sota vigilància activa -16 en total i 9 en parcial- i 39 en vigilància passiva.

Pel que fa a la campanya de vacunació, el Govern ha fet públic que durant la jornada d'aquest divendres es van administrar més de mil dosis, concretament van ser 1.015. Tenint aquesta dada en compte, el nombre de vaccins inoculats des de l'inici del pla de vacunació ja arriba fins als 11.670.