Noves formacions a L'espai

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà ofereix noves activitats i formació per a persones més grans de 60 anys. En el marc del programa ‘Envelliment saludable’, aquesta temporada es presenta una oferta formativa amb un format híbrid, que combina les activitats presencials i les que es duen a terme en línia. Així, ara al novembre arrenquen noves formacions.

Així, s’inicien els tallers de noves tecnologies: el curs de PowerPoint, que tindrà lloc a partir del 2 de novembre, els dimarts i dijous, d’11.30 a 13 hores; el de noves tecnologies de la informació i la comunicació, que començarà el 3 de novembre i es farà cada dilluns i dimecres, d’11.30 a 13 hores, i el de xarxes socials, que començarà el mateix dia 3 i es durà a terme els dilluns i dimecres, de 17.30 a 19 hores.

Aquest mes també tindrà lloc un taller preventiu sobre com tenir cura dels peus, enfocat a les ferides i altres trastorns a les cames causats per les malalties vasculars i la diabetis. Es veuran els possibles factors de risc, com es poden prevenir i com es pot actuar en cas de lesió. Serà el 17 de novembre, a les 16 hores.

També es realitzarà una segona sessió sobre el certificat electrònic impulsat pel Govern, eina que té l’objectiu de simplificar i facilitar la relació del ciutadà amb l’administració en l’espai digital. Es dura a terme els dies 3 i 10 de novembre, a les 15.30 hores.

Un altre dels tallers del mes de novembre serà de caire cultural i girarà entorn a l’exposició 'Talents amb denominació d’origen: de Rigalt a Puigdengolas', una mostra centrada en el diàleg artístic entre la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà i la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza. La primera de les activitats porta per títol ‘L’art fet joia’ i es durà a terme l’11 de novembre, a les 11 i a les 16.15 hores. El segon, ‘Quina importància té la llum en l’art?’, es farà el 25 de novembre, a les 11 i a les 16.15 hores.

La Fundació Crèdit Andorrà també segueix oferint formació virtual, perquè qui ho desitgi pugui seguir els diferents cursos i tallers des de casa a través de la plataforma de formació virtual de L’espai. Entre l’oferta en línia s’hi poden trobar tallers de noves tecnologies, d’idiomes o activitats d’estimulació de la memòria. Aquestes propostes es poden seguir a través de l’adreça www.fundaciocreditandorra.ad.