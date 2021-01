Noves formacions a l'UdA

Andorra la VellaEl cicle de perfeccionament professional (CPP) inaugura l'any a la Universitat d'Andorra (UdA) amb un seguit de formacions presencials de curta durada, obertes al públic en general i sobre temàtiques molt diverses. Concretament, les primeres quatre propostes formatives que conformen el cicle es desenvoluparan a partir del 26 de febrer, i fins al 15 d'abril, en els àmbits de la comunicació, de la salut i de l'administració d'empreses. Aquestes formacions curtes, finançades amb la col·laboració de la Fundació Crèdit Andorrà, s'impartiran a la mateixa universitat.

Concretament, la formació 'Alteracions de conducta en persones amb autisme. Comprensió i estratègies d'intervenció' es durà a terme els dies 26 i 27 de febrer i se centrarà en donar estratègies d'intervenció eficaces per dotar d'eines als professionals en la seva intervenció quotidiana, a partir de la comprensió de l'origen i les funcions de les alteracions conductuals de les persones amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA).D'altra banda, al taller 'Inbound Recruiting: la metodologia per atreure més i millors candidats', que se celebra també els dies 26 i 27 de febrer, els participants podran adquirir estratègies de màrqueting aplicades al reclutament que han aconseguit multiplicar per setze el nombre de candidats, augmentar la ràtio d'adequació i reduir la durada dels processos.

Altre dels cursos és 'Confecció de l'EFE (Estat de Fluxos d'Efectiu). Aplicació pràctica', una formació que s'oferirà els dies 3 i 4; 10 i 11 i 17 i 18 de març. Els participants podran adquirir coneixements sobre l'Estat de Fluxos d'Efectiu (EFE), un estat comptable que indica la variació neta de l'efectiu sofert durant l'exercici.

I també s'organitza la formació 'Com crear la teva marca i posicionament professional a Linkedln', que tindrà lloc el 14 i 15 d'abril. Els inscrits podran aprendre eines per treure-li el màxim profit a LinkedIn.

La Universitat d'Andorra duu a terme des del 1996 el cicle de perfeccionament professional (CPP), adreçat als estudiants del darrer curs de les formacions reglades i obert als professionals del país. El cicle compta amb la col·laboració de la Fundació Crèdit Andorrà que, amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament i al progrés social, té subscrit un conveni de col·laboració amb la universitat des de l'any 2004, a través del qual contribueix a facilitar l'accés a la formació finançant un 20% de la matrícula.