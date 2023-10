Les noves inspectores de l'APDA juraran pròximament el seu càrrec

Andorra la VellaEl síndic general, Carles Ensenyat, ha anunciat aquest dilluns en el marc d'unes declaracions amb motiu de l'ampliació dels serveis del BOPA que, si els presidents de la Comissió d'Interior ho avalen, les dues inspectores que s'han postulat per a cobrir les baixes de l'Agència de Protecció de Dades (APDA), podrien jurar el seu càrrec en un termini d'entre una i dues setmanes a partir del dia vigent. "Pel que sembla hi ha dues candidates que compleixen tots els requisits formals: la part de capacitacions que es necessiten per ser inspector com també la voluntat de ser-ho. Suposo que seran nomenades aviat" ha detallat Ensenyat.

Per altra banda, Ensenyat -qui ha admès que el neguiteja la situació amb la qual es troba actualment l'Agència- ha puntualitzat que la baixa referent al càrrec de 'tècnic o tècnica jurista' també s'hauria de cobrir de manera bastant accelerada, ja que, tal com ha indicat, el procediment s'estableix pel codi de relacions laborals. "Suposo que, a finals d'any, l'Agència ja tornarà a estar dotada de múscul" ha avançat el síndic general.

Finalment, i amb relació a una pregunta sobre el fet de reformular l'entitat, Ensenyat ha relatat que aquest procediment ja s'ha iniciat i es troba en mans de la Comissió d'Interior que precisament, havia previst fer la primera reunió de treball aquest mateix dilluns amb l'objectiu de modificar la llei de l'Agència de Protecció de Dades. "Tenim dos objectius: aconseguir més flexibilitat dins el marc de la normativa europea quant a protecció de dades i dotar a l'Agència de mecanismes més útils pel que fa a la gestió" ha indicat Ensenyat.