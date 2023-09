Noves peticions per fer el castellà llengua oficial a Andorra

Andorra la VellaA l'abril va tenir lloc una polèmica quan diferents grups espanyols van demanar a través de les xarxes socials que el castellà passés a ser cooficial a Andorra. L'argument es fonamentava en les dades de l'estudi lingüístic del 201 al Principat on el castellà hi figurava com a llengua materna del 43,2% dels ciutadans. S'indicava que una part important de la població, no sent andorrana i que com a Espanya hi ha llengües cooficials, a Andorra també hi hauria d'haver. Acusaven el Principat, per exemple des del col·lectiu 'Izquierda por la lengua ' que Andorra és "un estat catalanista que no és ni de lluny com Espanya en qüestió de llengües". Instaven a promoure que "l'espanyol sigui oficial a Andorra". La petició corresponia a l'abril d'aquest any. En aquesta línia va haver-hi un intent d'agrupar gent entorn a la petició de cooficialitat basada en què una dada falsa: el 93% té el castellà com a llengua materna. L'última dada, del 2022, estableix que el 44% té el català com a llengua materna i el 41% el castellà.

Hablando con dos amigos andorranos hemos llegado a la conclusión de que Andorra necesita una auténtica rebelión cívica. Andorra necesita que el castellano sea también cooficial junto al catalán. Es lo necesario para reconocer la auténtica realidad del país. — Ángel Escolano Rubio (@rubio_escolano) 4 de septiembre de 2023

Les peticions de cooficialitat s'han tornat a disparar després que Govern anunciés que els residents, tant actuals com futurs, hauran de demostrar uns coneixements mínims de català. A l'escalf d'algunes mostres de rebuig, i les més sonades fetes per algun youtuber, que es queixen que ningú els hi va demanar el català quan van venir a viure a Andorra ha fet que s'activi novament la petició per part de grups espanyols per la cooficialitat del castellà a Andorra.