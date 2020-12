Sense novetats en la mobilitat entre Andorra i Catalunya

Punt final al polèmic contracte amb amb Ferroser, empresa filial de Ferrovial que gestiona el 061, per a la gestió de contactes estrets de positius. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest dilluns que el proper 31 de gener el seu departament finalitzarà l'adjudicació del servei i que a partir de l'1 de febrer serà l'Agència de Salut Pública de Catalunya qui s'encarregarà de fer el seguiment de la pandèmia de forma territorialitzada arreu del país. "Volem un sistema integral i integrat de rastreig, de gestió directa", ha afirmat el secretari de Salut, Marc Ramentol.

Així, Salut contractarà directament el personal que es farà càrrec del seguiment i estima que caldran entre 450 i 700 treballadors per fer tasques de rastreig de contactes de positius de covid-19. La majoria d'ells tindran un perfil de gestor administratiu, però per cada vint administratius es garantirà un epidemiòleg o expert en Salut Pública. Fins ara els contactes estrets de positius eren trucats des d'un call center executat per la mateixa empresa que gestiona el 061, però a partir de febrer Salut Pública assumirà aquesta tasca.

Aquest nou equip també podrà organitzar les proves diagnòstiques a aquests contactes estrets per alliberar l'atenció primària de fer aquest tràmit; fer un cribatge emocional per derivar els usuaris als psicòlegs del 061 en cas que sigui necessari, i analitzar les necessitats socials dels contactats per assegurar-se que poden complir les quarantenes preventives. La inversió per "ampliar les tasques de la gestió de contactes" ascendeix als 19 milions d'euros, segons han concretat els responsables de Salut.

Ramentol ha explicat que el contracte amb Ferrovial ha acabat i no s'ha renovat però no s'ha rescindit, per la qual cosa "no hi ha indemnitzacions" o compensacions econòmiques per a l'empresa. El secretari de Salut ha assegurat que la finalització s'ha acordat al voltant d'una clàusula en el contracte que permetia aturar el servei quan comencés la campanya de vacunació, una condició que va complir-se ahir diumenge, amb l'administració de les primeres dosis en una desena de residències de gent gran. El fet és que el contingut del contracte, que es va adjudicar sense concurs i per la via d'urgència emparant-se en les mesures d'emergència de l'estat d'alarma, és desconegut.

La fi del polèmic contracte ha trigat gairebé set mesos a materialitzar-se, ja que al juny el Govern va anunciar que l'adjudicació es rescindiria immediatament. Concretament, el passat 8 de juny, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va anunciar que la conselleria de Salut faria marxa enrere en l'externalització del contracte que s'enfilava -com a màxim- als 17,7 milions d'euros. Vergés aleshores no va pronunciar-se i no ho va fer fins a l'agost, quan va confirmar que s'estava treballant per reforçar el rastreig al marge de l'empresa que gestiona el 061, el servei d'atenció telefònica del SEM.

Mateixes restriccions per Cap d'Any

Una altra sorpresa ha sigut que el Govern ha descartat endurir les restriccions per Cap d'Any. Tot i que el comitè del Procicat s'ha reunit aquest matí, en una trobada en què s'ha admès que es viu "un moment delicat" pel creixement progressiu del coronavirus, es mantenen les mateixes mesures que ja s'apliquen des de la setmana passada. La nit de Cap d'Any el toc de queda s'allargarà fins a la una de la matinada i es permetran trobades de 10 persones d'un màxim de dues bombolles de convivència.

El confinament comarcal també es podrà saltar si una mateixa bombolla va a veure familiars i persones pròximes o es desplaça a segones residències o en allotjaments turístics. Per tant, arreu del país -tret la Cerdanya i el Ripollès, que continuaran tancades- les mesures que ja s'apliquen des de la setmana passada s'allargaran previsiblement, almenys, fins a l'11 de gener. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha fet una crida a complir les restriccions "perquè són dies de risc", però ha afegit que per Nadal s'ha produït "un compliment elevadíssim". "És un tipus de celebració que és més de revetlla que no pas familiar", ha dit Sàmper sobre Cap d'Any.

Ara bé, i tot i que alguns indicadors claus van a la baixa, com la taxa de contagi que ja està entorn a l'1,17 -cent persones en contagien 117-, el covid-19 continua en fase d'expansió, i les dades públiques encara no reflecteixen l'impacte de les festes en la propagació del virus. El mateix Sàmper va obrir diumenge la porta a retocar l'horari del toc de queda nocturn per Cap d'Any, i avançar-lo a les dotze de la nit, si les dades sanitàries eren negatives, però aquest dilluns ha descartat aquesta possibilitat.