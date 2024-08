Obert el mirador de Caldes

Escaldes-EngordanyLes obres a la parcel·la del camí d’Ensucaranes ja estan acabades i ja es pot gaudir del nou mirador de Caldes. El Comú d’Escaldes-Engordany va adquirir la parcel·la, situada darrere de l’Arxiu Històric comunal i molt a prop del pont d’Engordany, en ple territori Caldes, el mandat anterior. La voluntat era obtenir un espai públic en una zona molt tancada i estreta, força construïda i en la qual no hi ha espais disponibles. Amb el mirador, el comú vol donar una zona oberta i verda per al gaudi de la ciutadania de cara al riu i amb vistes al projecte Caldes.

El terreny té una superfície de 157,37 metres quadrats i es va comprar per 240.036 euros. La construcció del mirador no ha suposat una gran intervenció, ni a nivell d’obres ni tampoc de cost, segons indica el comú. Malgrat que encara no s’ha inaugurat de manera oficial, ja està obert a la ciutadania i tothom qui ho vulgui pot anar a passar-hi l’estona i gaudir de les vistes de la zona històrica.

El mirador de Caldes és una més de totes les intervencions que el Comú d’Escaldes-Engordany està fent a la zona històrica de la parròquia amb l’objectiu de dinamitzar-la. Recentment, també es va inaugurar la borda de Cal Paleta, adquirida fa poc pel Comú, i es va posar en funcionament l’estructura principal del projecte Caldes, situada a la placeta del Madriu, a l’espera dels últims detalls per poder inaugurar tota l’obra. Així mateix, també ja hi ha en funcionament la nova oficina de Turisme, situada a la plaça Santa Anna, i ja està acabat el primer tram del capdamunt de l’avinguda Carlemany per a vianants. A la mateixa zona, segueixen en marxa les obres del pàrquing i la plaça que hi haurà al costat de l’Església i també s’ha adquirit patrimoni al costat de l’Arxiu Històric, amb la borda i el terreny adjacent del Molí del Sumana o del Poader.